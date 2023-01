Schneider Electric : acquisition d'Aveva finalisée

Aveva annonce la finalisation de son acquisition par Schneider Electric, le groupe français spécialisé dans la gestion de l'énergie et des automatismes détenant ainsi entièrement la société britannique de logiciels industriels.



L'acquisition doit permettre à Aveva d'accélérer sa transition pour devenir le premier fournisseur de SaaS (logiciels en tant que service) et de données industrielles en faisant évoluer son modèle commercial vers un modèle exclusivement basé sur l'abonnement.



'Il est prévu que l'autonomie commerciale d'Aveva et les futurs investissements en R&D soient préservés, que les avantages potentiels pour les clients soient améliorés, et qu'une réponse plus rapide aux besoins des clients soit apportée', affirme-t-elle en outre.



