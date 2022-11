Information financière

Schneider Electric annonce une offre d'achat améliorée et finale visant les actions AVEVA

Rueil-Malmaison (France), 11 novembre 2022 - Schneider Electric, le leader mondial de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, publie ce jour, conjointement avec AVEVA, une communication réglementaire au Royaume-Uni,conformément à l'article 2.7 du City Code on Takeovers and Mergers, concernant son offre ferme d'achat portant sur la totalité des actions émises et à émettre d'AVEVA non-encoredétenues par Schneider Electric. Schneider Electric confirme être parvenu à un accord sur les termes d'une offre améliorée et finale, en numéraire, au prix de 3 225 pence par action AVEVA et recommandée par le Comité des Directeurs indépendants d'AVEVA. L'intégralité de la communication réglementaire publiée au Royaume-Uniest disponible sur le site internet de Schneider Electric : https://www.se.com/ww/fr/about-us/investor-relations/regulatory-information/overview.jsp?sdf

