Communiqué de presse Schneider Electric au CES 2022 : développement durable et logements de demain Schneider Electric définit les logements connectés et durables de demain pour faire face au changement climatique et aux nouveaux défis énergétiques.

Lancement des premières solutions d'énergie résidentielles fabriquées à partir de plastique récupéré en mer et recyclé.

Présentation des nouvelles fonctions du Wiser Energy Center pour faire progresser le contrôle et l'optimisation de l'énergie résidentielle. Rueil-Malmaison(France), le 4 janvier 2022 - Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, classée entreprise la plus durable du monde en 2021par Corporate Knights, présente au CES 2022 ses dernières innovations dans le domaine des logements connectés durables, qui répondent à une demande croissante en solutions d'énergie résidentielles durables et résilientes. Ces innovations, récemment dévoilées par l'entreprise, incluent les premiers interrupteurs et prises de courant du marché fabriqués à partir de plastique océanique, ainsi que des améliorations de son système primé Wiser Energy Center. La réduction des émissions de carbone est désormais une nécessité indéniable et l'heure est venue de mettre en œuvre une stratégie de changement climatique. L'utilisation de nouvelles technologies et le changement des modèles de consommation entraîneront une réduction de 30 % des émissions de CO2 mondiales d'ici 2050. Selon une récente étude de Schneider Electric, 85 % des personnes interrogées pensent que l'efficacité énergétique est le facteur le plus important de l'amélioration de l'habitat, et plus de la moitié (53 %) que chacun est responsable de réduire les émissions de carbone. Sachant que les logements seront les principaux émetteurs de gaz à effet de serre au cours des dix prochaines années, les consommateurs demandent des solutions innovantes leur permettant de contrôler l'énergie produite, stockée et distribuée dans l'habitation. En 2021, nos logements ont été exposés à des phénomènes plus importants que les années précédentes : depuis les incendies et les coupures d'électricité dues aux températures jusqu'aux pannes de réseaux complets en raison de la neige et de la glace. Il n'est pas étonnant que les personnes souhaitent et soient prêtes à prendre en main les défis du changement climatique. Les consommateurs réalisent l'importance de créer un logement non seulement connecté, mais également durable. En nous concentrant sur l'innovation, nous les aidons à opérer maintenant de réels changements dans leurs logements » , déclare YiFu Qi, Vice-président Exécutif de la division Home & Distribution chez

Schneider Electric. Fournir une énergie résidentielle connectée, sûre et résiliente La dernière génération du Wiser Energy Center contribue à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable pour le logement de demain en assurant une distribution électrique connectée, sûre et résiliente. Les consommateurs contrôlent maintenant totalement la manière dont l'énergie est produite, stockée et distribuée dans leurs habitations. Ils ont également la possibilité de basculer du réseau public à des sources d'énergie alternatives (batteries, panneaux photovoltaïques ou groupes

Communiqué de presse électrogènes) pour accroître la résilience de l'alimentation électrique, en optimisant l'utilisation et en réduisant le coût. De nouvelles fonctions permettent d'optimiser les ressources d'énergie autres que le réseau d'électricité en cas de coupure de ce dernier.

Une nouvelle fonctionnalité crée un panneau de charge critique virtuel pour chaque source d'énergie de secours, en optimisant l'électricité disponible jusqu'au rétablissement du réseau d'électricité public.

panneau de charge critique virtuel pour chaque source d'énergie de secours, La fonction de surveillance et de contrôle du Wiser Energy Center permet au propriétaire de réduire jusqu'à 50 % la consommation d'énergie et les coûts de climatisation et chauffage électrique de son logement. Créer des solutions d'énergie résidentielles à partir de plastique océanique recyclé Avec ses produits dévoilés au CES 2022, Schneider Electric est la première entreprise à proposer des solutions fabriquées avec du plastique océanique recyclé et crée ainsi une économie circulaire qui fonctionne réellement. Les consommateurs ont maintenant la possibilité de contribuer à la réduction de la pollution des mers en choisissant des produits durables (interrupteurs, prises de courant et boîtiers) alliant développement durable et style. Cette gamme de produits inclut un interrupteur fabriqué à partir de filets de pêche en polyamide, récupérés au large de l'Inde et dans la mer d'Arabie. Elle porte ainsi le logo Ocean Plastic.

Le produit est livré dans un emballage éco-conçu qui permet d'éviter toute utilisation de plastique ou de matériaux non recyclables dans le processus de conditionnement.

éco-conçu qui permet d'éviter toute utilisation de plastique ou de matériaux non recyclables dans le processus de conditionnement. Cette gamme de produits est la première du marché ayant reçu la certification internationale Cradle to Cradle

Les filets de pêche représentent près de 10 % de l'ensemble des déchets plastiques présents dans les mers : ce nouveau modèle Merten contribue à réutiliser une partie des 640 000 tonnes de filets de pêche abandonnés dans les océans chaque année. Il constitue également une première étape vers une gamme de produits plus durables. Dans l'intérêt de la sécurité et du bien-être de nos employés, de leurs familles et de la communauté, Schneider Electric ne sera pas physiquement présent au CES 2022 à Las Vegas en raison des inquiétudes croissantes du variant Omicron. Pour en savoir plus sur les innovations du logement intelligent et durable, vous pouvez visiter notre stand virtuel au CES ici. Pour plus d'informations, rendez-vous : https://www.se.com/us/en/home/offers/connected-home/