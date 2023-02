Schneider Electric : clôture l'année 2022 avec d'excellents résultats pour son programme Sustainability Impact

Schneider Electric a lancé sa Sustainability School, destinée à tous les collaborateurs du Groupe, pour que chacun comprenne les enjeux du développement durable pour la planète et les individus, et s'engage davantage aussi bien au travail que dans la vie privée

L'accès à une électricité verte et fiable a été élargi à 5,5 millions de personnes grâce aux solutions et projets du Groupe en 2022

De plus, les fournisseurs majeurs du Groupe ont réduit leurs propres émissions de CO

Les solutions et services de Schneider Electric ont aidé les clients du Groupe à économiser et éviter 440 millions de tonnes d'émissions de CO

Le programme Schneider Sustainability Impact (SSI) comprend 11 objectifs à l'échelle mondiale à horizon 2025, complété par des centaines de projets locaux menés par des équipes régionales et nationales. Ce programme contribue aux six engagements à long terme de Schneider Electric, en prenant en compte les considérations ESG. Il vise à soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Malgré une incertitude croissante sur les plans géopolitique et économique en 2022, nous avons poursuivi notre objectif d'accélération de la transition vers un monde plus propre et plus juste », a confirmé Gwenaëlle

Rueil-Malmaison (France), le 16 février 2023 - Schneider Electric , leader de la transformation numérique de la gestion d'énergie et des automatismes industriels, reconnu comme chef de file des pratiques de développement durable par différents classements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) indépendants, a annoncé ce jour d'excellents résultats annuels pour son programme d'impact durable, en parallèle de sa performance financière pour 2022.

Actualité

Les progrès réalisés globalement dans la lutte contre le changement climatique, pour améliorer l'efficacité en matière de ressources, renforcer la confiance et l'égalité des chances, et donner plus d'autonomie à toutes les générations a contribué à un score du Sustainability Impact de 4,91/10 sur l'année, bien au-dessus de l'objectif attendu de 4,70. Ce résultat impacte la rémunération variable individuelle de plus de 64 000 managers de Schneider Electric, ce qui est un bon exemple de l'application des principes d'Entreprise à impactdéfendus par le Groupe.

Ressources connexes :

A propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion. www.se.com

Discover Life Is On Suivez-nous sur :

Découvrez les nouvelles perspectives en matière de durabilité, d'électricité 4.0 et les automatismes industriels de nouvelle génération sur Schneider Electric Insights

Page | 2

Schneider Electric Media Relations - Andrée Clar, Tel 06 85 81 08 78, andree.clar@se.com

Internal