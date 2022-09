Information financière

Schneider Electric confirme avoir présenté une offre ferme d'achat pour les actions AVEVA

Prix de l'offre présentée : 3 100 pence par action en numéraire

Une proposition unique de combiner les données énergétiques, des processus industriels et les logiciels au service des clients de Schneider Electric et AVEVA

Engagement de Schneider Electric de maintenir l'autonomie opérationnelle et de l'agnosticité technologique d'AVEVA au travers d'une gouvernance et d'une politique de rétribution adaptées

Mise en œuvre accélérée de la stratégie de croissance de l'activité logiciels

Accélération de la transition d'AVEVA vers le modèle d'abonnement Cloud hybride industriel (« industrial hybrid cloud-based subscription ») privilégiant la création de valeur pour ses clients

• Transaction en ligne avec l'ambition de Schneider Electric d'être une « Company of 25 » à travers le cycle économique

Rueil-Malmaison (France), 21 septembre 2022 - Schneider Electric, le leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, annonce avoir présenté une offre ferme d'achat portant sur la totalité des actions AVEVA émises et à émettre, non détenues par Schneider Electric, conformément à l'article 2.7 du « City code on Takeovers and Mergers » (le « Code ») du Royaume-Uni.Les termes exacts de l'offre sont disponibles dans le communiqué publié conjointement par Schneider Electric et AVEVA, conformément au Code, sur le site: https://www.se.com/ww/fr/about-us/investor-relations/regulatory-information/overview.jsp?sdf

Schneider Electric est engagé à aider ses clients dans leur transition vers un monde « net zéro ». Schneider Electric propose des offres complémentaires dans les domaines de l'énergie, des automatismes industriels et des logiciels à l'intention de ses quatre marchés cibles. Ces derniers se trouvent à un point d'inflexion majeur sous l'effet conjugué des tendances liées à la numérisation, le développement durable et l'électrification. Le contexte géopolitique et économique actuel, à l'origine de la crise énergétique en cours, accentue ces tendances et encouragent nos clients à accélérer le déploiement de solutions énergétique et de processus industriels plus efficients. Combinant son portefeuille unique de produits avec une demande forte et continue pour ses produits, Schneider Electric devrait bénéficier d'une accélération de sa croissance dans les années à venir soutenant son ambition

long terme de réaliser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique. Porté par l'ambition d'être durablement une 'Company of 25' 1 , Schneider Electric s'engage à fournir des technologies différenciées à ses clients et à créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Nos clients sont confrontés à des défis inédits dans les domaines de l'énergie, de la numérisation et du développement durable, entraînant un besoin accru de sécurité énergétique, de solutions énergétiques et de processus industriels efficients, de transformation numérique et de réduction de leur empreinte

1 "Company of 25", définie comme la somme du pourcentage de croissance organique du chiffre d'affaires et du pourcentage de marge EBITA ajustée.