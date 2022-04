Schneider Electric confirme ses objectifs pour 2022 et va céder ses activités en Russie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a confirmé mercredi ses objectifs pour 2022, après la hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre et malgré un "environnement macroéconomique incertain".

Au cours des trois premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires de l'industriel a atteint 7,57 milliards d'euros, en hausse de 15,9% sur un an en données publiées et de 9,8% en données comparables. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 7,33 milliards d'euros.

Dans le détail, le groupe a vu le chiffre d'affaires de sa division de gestion de l'énergie progresser sur un an de 14,6% en données publiées et de 10% en données organiques, à 5,67 milliards d'euros. Les revenus de la division automatismes industriels ont crû sur un an de 20% en données publiées et de 9,2% en données organiques, à 1,89 milliard d'euros.

"Comme attendu, nous avons bénéficié d'une demande soutenue et continue sur l'ensemble de nos marchés finaux, avec notre portefeuille unique de solutions électriques et digitales répondant aux besoins de nos clients en matière de développement durable et d'efficacité dans leurs activités", a commenté le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, cité dans un communiqué.

Le dirigeant a tout de même souligné que le groupe poursuivait ses activités dans un "contexte d'approvisionnements sous tension", et alors que l'environnement macroéconomique est "incertain".

Schneider Electric a ainsi indiqué prévoir que les évènements récents en Russie et en Chine auraient un effet négatif sur ses performances au deuxième trimestre tout en confirmant ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Pour 2022, Schneider Electric prévoit toujours une hausse organique de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 9% et 13%, grâce à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9%. Schneider Electric vise ainsi une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 30 à 60 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 17,6% et 17,9%.

Concernant la Russie, où Schneider Electric réalise environ 2% de son chiffre d'affaires, le groupe a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention afin de vendre ses activités dans le pays à l'équipe dirigeante locale. Cet accord reste soumis à l'approbation des autorités russes, a précisé le groupe.

Schneider Electric prévoit ainsi de déprécier jusqu'à 300 millions d'euros de valeur nette comptable et de réaliser une reprise - sans incidence sur la trésorerie - de la réserve de conversion de devises associée à ces activités, actuellement estimée à 120 millions d'euros.

