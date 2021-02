Communiqué de presse

Schneider Electric de nouveau désignée parmi les entreprises les plus éthiques au monde par l'institut Ethisphere®

• Cette distinction récompense les entreprises décidées à agir en accord avec leurs valeurs et avec intégrité

• Schneider Electric s'est depuis longtemps engagé à respecter des normes sociales, éthiques et de gouvernance élevées pour l'entreprise et son écosystème de partenaires

Rueil-Malmaison (France), le 23 février 2021 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, est de nouveau désignée comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par l'institut Ethisphere, acteur leader mondial dans la définition et la promotion des meilleures pratiques en matière d'éthique des affaires

Créé en 2006, la liste World's Most Ethical Company® distingue les entreprises au comportement exemplaire dans le domaine de l'éthique, faisant la preuve qu'un tel comportement est non seulement indispensable mais également gage d'une stratégie efficace à long terme. Fondé sur la méthodologie exclusive Ethics Quotient® d'Ethisphere, le processus d'évaluation se base sur plus de 200 questions concernant la culture d'entreprise, l'environnement, le social, l'éthique et la conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives promouvant des valeurs fortes. En 2021, 135 entreprises réparties dans 22 pays et 47 industries ont été mises à l'honneur.

« Nous sommes très fiers de voir notre entreprise désignée à nouveau comme l'une des plus éthiques au monde par l'institut Ethisphere, a déclaré Olivier Blum, directeur général de la stratégie et du développement durable de Schneider Electric. Un comportement éthique est indispensable : il s'agit du fondement sur lequel se développent des relations commerciales durables et se bâtit la confiance, un pilier de nos engagements pour le développement durable. »

« Nos Principes de Responsabilité » de Schneider Electric, un programme dynamique d'éthique et de conformité, et une culture de libre expression garantissent la prévention, l'identification et la résolution rapide des problèmes de conformité.

Schneider Electric s'est depuis longtemps engagé à respecter des normes sociales, éthiques et de gouvernance élevées pour l'entreprise et son écosystème de partenaires. Le programme Schneider Sustainability Impact 2021-2025 a pour objectif de maintenir la certitude pour tous les collaborateurs à signaler en toute confiance les comportements contraires aux Principes de l'entreprise. Il se fixe par ailleurs le nouvel objectif en visant à garantir que 100 % des fournisseurs stratégiques de l'entreprise proposent un travail décent à leurs collaborateurs (conformément à la définition d'un « travail décent » de l'Organisation internationale du travail).

« Tout en faisant face aux défis difficiles de l'année 2020, les entreprises, plus que toutes les autres institutions, ont fait preuve d'initiative pour gagner la confiance des parties prenantes à travers leur résilience et leur engagement envers l'éthique et l'intégrité, a déclaré Timothy Erblich, Président Exécutif d'Ethisphere. Les entreprises figurant dans la liste World's Most Ethical Companies continuent de faire preuve d'un engagement éthique inébranlable, et d'avoir un impact positif sur les communautés avec lesquelles elles interagissent. Félicitations à tous les collaborateurs de Schneider Electric pour appartenir à l'une des entreprises les plus éthiques au monde. »

Vous pouvez retrouver le classement 2021 World's Most Ethical Companies ICI.

Relations médias Schneider Electric - Andrée Clar Tél. : +33 (0) 6 85 81 08 78,andree.clar@se.com

Contact médias Ethisphere - Clea Nabozny clea.nabozny@ethisphere.com

À propos de l'institut Ethisphere

L'institut Ethisphere® est un leader mondial dans la définition et la promotion des meilleures pratiques des entreprises, qui façonnent leur comportement, assurent la confiance des marchés et garantissent leur performance économique. Ethisphere possède une forte expertise dans la définition et la mesure de standards éthiques, fondée sur une démarche d'analyse des données de marché, aidant les entreprises à améliorer leurs comportements et leur culture de l'éthique, ainsi que d'en mesurer les progrès. Ethisphere distingue les entreprises les plus exemplaires à travers son programme « World's Most Ethical Company » et anime une communauté d'experts spécialisés par secteurs au sein de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Pour en savoir plus sur

Ethisphere : https://ethisphere.com.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com/fr/fr

