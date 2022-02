Schneider Electric : dépasse ses résultats d'avant-crise

Schneider Electric progresse de 1,65% jeudi à la bourse de Paris, à 148,14 euros par action, dans le sillage de la publications de résultats 2021 meilleurs qu'attendu. Le spécialiste des systèmes électriques et d'automation a en effet réalisé un bénéfice net part du groupe de 3,2 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 51% sur un an et de 33% sur deux ans, alors que le consensus rapporté par Invest Securities visait 2,99 milliards.



L'EBITA ajusté du groupe s'établit à 4,99 milliards d'euros (+23,2% en organique), faisant ainsi ressortir une marge de 17,3%. Tous deux se situent légèrement au-dessus des attentes (4,92 milliards d'euros et 17,1% respectivement).



La marge est en hausse de 140 points de base grâce à un effet volume positif de 1,04 milliard, un niveau de productivité industrielle de 164 millions et un effet prix net et un mix favorables, ceci dans un environnement de tensions persistantes sur la chaîne logistique.



Le chiffre d'affaires du groupe est quant à lui de 28,91 milliards d'euros, en croissance organique de 12,7% (+7% par rapport à 2019), contre un consensus de 28,73 milliards. Par activité, la Gestion de l'énergie a progressé en organique de 13,3% (soit environ +8% par rapport à 2019) et les Automatismes industriels de 10,7% (environ +5% par rapport à 2019).



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 représente 7,91 milliards d'euros, soit une hausse organique de 6,9% et une croissance de 11% en données publiées. Les deux divisions du groupe dépassent les attentes, précisent Invest Securities, avec +7,1% pour Gestion de l'Energie contre +5,7% attendu, et +6,4% pour Automatismes Industriels contre +4,1% attendu.



"Seule déception de cette publication, le FCF ressort à 2,799 milliards d'euros (-24%) vs 3,098 milliards attendus, pénalisé par une variation de BFR opérationnel de –1,114 milliard lié au haut niveau de créances commerciales et de stocks qui ont été constitués afin de répondre aux tensions sur la chaîne logistique", écrit le broker.



Pour 2022, Schneider a annoncé un programme de rachat d'actions compris entre 0,9 et 1,4 milliard d'euros, ainsi que le versement d'un dividende de 2,9 euros par action au titre de l'exercice 2021. Concernant ses objectifs annuels, la croissance organique du chiffre d'affaires devrait être comprise entre 7% et 9% (consensus à +6,2%). La marge d'EBITA ajusté devrait se situer entre 17,6% (+0,3pt) et 17,9% (+0,6pt), contre 17,6% attendus.