Communiqué de presse

Schneider Electric dévoile ses ambitions pour transformer la maison connectée en maison responsable.

A l'occasion de l'IFA 2020, Schneider Electric présentait sa vision de la maison du futur alliant développement durable, sécurité et efficacité.

Schneider Electric dévoile une évolution de ses technologies pour la maison connectée avec ses nouveaux capteurs Wiser qui contrôlent la température de chaque pièce et indiquent au consommateur la performance énergétique et l'impact en CO2 de son habitation, l'ensemble étant piloté par l'application

Wiser. Cette solution adaptée permettra de transformer le parc immobilier actuel en maisons connectées et responsables.

Rueil-Malmaison (France), le 8 septembre 2020 - Selon Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, les maisons connectées responsables pourraient voir le jour au cours des dix prochaines années. L'entreprise dévoile aujourd'hui son projet "Sustainable Home of the Future" (Maison responsable du futur), et élargit à cette occasion sa gamme de solutions Wiser pour la maison connectée. Les nouveaux produits Power Tag, Acti9 Active et le système efficace de contrôle de température pièce par pièce s'installent aisément et à moindre coût dans les maisons existantes, et ils sont pilotés à l'aide de l'application Wiser - ce qui représente un grand pas en avant sur la voie de l'habitat responsable.

Demain, l'habitat résidentiel deviendra le plus gros consommateur d'électricité à l'échelle mondiale. La charge des véhicules électriques, l'électrification des chauffages et l'accroissement du travail à domicile entraîneront une très forte augmentation de la consommation d'électricité au cours des 10 prochaines années. La gestion intelligente et efficace de l'énergie sera plus importante que jamais car les habitations devront être alimentées de manière éco-responsable et suffisamment intelligente pour en optimiser la consommation sans en diminuer le confort.

La vision de la Maison responsable du futur de Schneider Electric associe l'électricité des habitations et la technologie numérique. En connectant tous les équipements présents sous le même toit, il est alors facile de piloter tous les appareils de la maison à l'aide d'une application, ce qui permet également aux différents systèmes d'interagir et de les personnaliser en fonction des besoins de chacun en termes de confort, d'efficacité énergétique et d'auto-suffisance.

La Maison responsable du futur enregistrera et anticipera la quantité d'énergie nécessaire à tel endroit ou à tel moment pour l'éclairage, le chauffage, l'alimentation électrique et la charge d'un véhicule, afin de répondre avec efficacité aux attentes de ses occupants. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la technologie solaire, celle-ci devient une source d'énergie possible pour un plus large éventail d'habitations résidentielles et de régions. Le nombre de véhicules électriques sera multiplié