Schneider Electric distingué pour la cinquième année consécutive comme l'une des entreprises les plus admirées au monde selon le classement Fortune Global 500

Cette récente distinction reflète l'engagement de Schneider Electric en faveur de l'innovation, du développement durable, de la diversité et de l'inclusion

Le groupe maintient sa troisième place dans son secteur, l'industrie électronique

Rueil Malmaison, le 11 février 2022 - Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, apparaît pour la cinquième année consécutive sur la "liste des entreprises les plus admirées au monde" selon le magazine Fortune. Schneider Electric est placé sur le podium du secteur de l'électronique : sa troisième place témoigne de l'engagement fort du groupe en faveur du développement durable via l'électrification et la digitalisation. Schneider Electric a su convaincre, notamment dans les catégories innovation, qualité des produits et services.

Être distingué comme l'une des entreprises les plus admirées au monde est un honneur particulier et reflète nos objectifs ambitieux ainsi que notre engagement en faveur du développement durable et de l'innovation » , explique Charise Le, Directrice des ressources humaines de Schneider Electric.

En tant que #SEGreatPeople, nous poursuivrons notre chemin. Nous voulons faire en sorte que progrès et développement durable deviennent compatibles pour tous. »

L'entreprise a obtenu cette distinction notamment grâce à des initiatives telles que le Schneider Sustainability Impact (SSI) lancé en 2005, dans lequel l'entreprise s'engage à long terme à poursuivre ses ambitions en matière de développement durable et se fixe onze objectifs concrets d'ici 2025. Schneider Electric a également encore considérablement élargi son service

Energy & Sustainability Services (ESS) et assiste notamment ses fournisseurs à réduire de moitié leur consommation de CO2 d'ici 2025.

Le classement Fortune

Le classement annuel des "entreprises les plus admirées au monde" du magazine Fortune est réalisé d'après une enquête menée auprès des entreprises apparaissant dans le classement mondial Fortune 500, qui enregistrent les plus importants chiffres d'affaires dans leurs secteurs respectifs. Afin d'identifier les entreprises les plus performantes dans 52 secteurs, 3 820 dirigeants, directeurs et analystes sont invités à évaluer les entreprises selon neuf critères, parmi lesquels figurent la valeur des investissements, la qualité du management et des produits, la responsabilité sociale et la capacité à recruter de nouveaux talents.

Schneider Electric plusieurs fois récompensé pour son engagement en faveur du développement durable

Cette nomination parmi les entreprises les plus admirées au monde fait écho à un certain nombre de résultats exceptionnels obtenus dans des classements liés au développement durable : par exemple, pour la onzième année consécutive Schneider Electric est dans la liste Corporate Knights des

100 entreprises les plus durables au mondeet le renouvelle son classement sur la "Climate Change A List" du Carbon Disclosure Project (CDP)ou de l'indice mondial de développement durable Dow Jones.

