Schneider Electric : est dans le Top 25 d'Universum des employeurs les plus attractifs au monde

Rueil-Malmaison (France), 6 octobre 2021 - Pour les étudiants du monde entier, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, et nommée société la plus durable au monde en 2021 par Corporate Knights, est l'un des employeurs du secteur de l'ingénierie les plus attractifs au monde.

Schneider Electric se classe à la 24e place dans l'enquête annuelle d'Universum menée auprès d'étudiants d'écoles d'ingénieurs issus des 10 plus grandes économies mondiales, laquelle met en lumière les caractéristiques et les entreprises jugées les plus attractives par les talents de la future génération. Les résultats de cette année ont également été annoncés en partenariat avec Business Insider et d'autres médias de premier plan du monde entier.

Arrivée dans le Top 25 d'Universum pour la toute première fois

Le classement en 2021 de Schneider Electric en tant que 24e employeur le plus attractif pour les élèves- ingénieurs est le reflet de la culture de l'entreprise axée sur un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée pour ses collaborateurs. C'est la première fois que Schneider Electric intègre le Top 25 du classement d'Universum et la troisième année consécutive qu'elle figure dans le Top 50.

Nous sommes fiers de figurer dans le Top 25 du classement des employeurs les plus attractifs au monde d'Universum » , déclare Tina Mylon, Directrice Talents et Diversité chez Schneider Electric . « Il est intéressant de voir de quelle manière plus de 200 000 étudiants d'écoles d'ingénieurs perçoivent Schneider, en particulier en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous aimons donner aux étudiants et aux jeunes talents la possibilité de s'impliquer dans notre entreprise et nous sommes ravis d'être reconnus comme un employeur de prédilection. »

Le classement révèle les caractéristiques qui intéressent le plus les étudiants en ingénierie

Plus de 220 000 étudiants ont répondu à l'enquête Universum Talent Survey, en classant les entreprises selon leur attrait en tant qu'employeur. Les étudiants en commerce et en ingénierie des 10 plus grandes économies mondiales ont évalué les employeurs en fonction de 40 critères, priorisant ceux qu'ils jugent les plus importants dans leurs décisions en matière d'emploi.

Chez Schneider Electric, les étudiants ont la possibilité de rencontrer des professionnels et d'en apprendre davantage sur le secteur, de découvrir de nouveaux outils de travail numériques et d'envisager différentes perspectives de carrière. Ils bénéficient notamment de la Global Virtual Student Experience, du concours Schneider Go Greendestiné aux étudiants, d'opportunités d'emploi à plein tempset de programmes de développement en début de carrière, comme des stages virtuels/sur site, des programmes d'études supérieures et des apprentissages.

Page | 1

Relations médias Schneider Electric - Andrée Clar, andree.clar@se.com- +33 (0)6 85 81 08 78