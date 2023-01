Schneider Electric : et BitSight annoncent un partenariat visant à améliorer la détection de l'exposition des technologies opérationnelles (OT) aux cybermenaces

Grâce aux données et aux informations enrichies recueillies par BitSight, Schneider Electric développe une capacité de veille sur les menaces OT pour avertir les clients dont les actifs sont exposés ou qui effectuent des déploiements non sécurisés sur Internet, et collaborer avec eux »

Les systèmes OT sont souvent exposés et vulnérables aux attaquants, qui peuvent les exploiter via des périphériques connectés et des réseaux convergents. En nous associant à Schneider Electric, nous nous efforçons de répondre de manière proactive à ce risque aval en élargissant nos capacités afin de mieux détecter l'infrastructure industrielle et les systèmes de contrôle à risque et d'aider les clients à améliorer la résilience de leur entreprise. »

Nous sommes ravis de nous associer à Schneider Electric dans le cadre de cette initiative cruciale, qui vise à améliorer la gestion des cyberrisques liés aux systèmes OT connectés à Internet. BitSight et Schneider Electric partagent la même mission : renforcer la confiance dans l'économie numérique en améliorant la protection en matière de cybersécurité dans tous les types d'entreprises et d'industries interconnectées »

En effet, Schneider Electric va fusionner ses connaissances approfondies concernant les protocoles et systèmes OT avec les capacités de détection et de gestion de l'exposition de BitSight, leaders sur ce marché. Cet effort commun permettra d'obtenir les informations essentielles nécessaires à la supervision proactive de la sécurité concernant les risques observables en externe pour la communauté OT. L'objectif de cette collaboration est de renforcer la sécurité industrielle et d'optimiser la visibilité sur les infrastructures industrielles et les systèmes de contrôle industriel (ICS) susceptibles d'être exposés à une cyber-violation.

Ces dernières années, les auteurs de cybermenaces avancées et opportunistes ont démontré une volonté accrue de cibler les sites industriels et opérationnels. Schneider Electric et BitSight considèrent ce partenariat comme une étape importante pour renforcer leur engagement à améliorer la sécurité et la résilience de leurs communautés notamment, en détectant les protocoles OT exposés sur internet.

Rueil-Malmaison,France 18 janvier 2023 - Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, et BitSight, leader de la détection et de la gestion des cyberrisques, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique ayant pour objectif le développement d'une capacité globale d'identification des risques et de veille sur les menaces relatives aux technologies opérationnelles (OT) unique en son genre.

Communiqué de presse

La nouvelle capacité axée sur l'identification et la réduction des risques dans l'ensemble du domaine OT n'est pas un arrangement exclusif entre BitSight et Schneider Electric. La participation est ouverte à tous les fournisseurs OT désireux de partager des informations sur leurs produits afin d'améliorer les capacités de détection et d'attribution des risques.

À propos de BitSight

BitSight renforce la confiance dans l'économie numérique et transforme la façon dont les organisations gèrent les cyberrisques. La plate-forme BitSight Security Ratings applique des algorithmes sophistiqués, produisant des évaluations de sécurité quotidiennes comprises entre 250 et 900, pour aider les entreprises à gérer leurs propres performances de sécurité, à atténuer les risques tiers, à établir des politiques d'assurances contre les cyberrisques,

mener des contrôles financiers et à évaluer les risques globaux. Grâce au plus grand écosystème d'utilisateurs et d'informations, BitSight est la norme en matière de classements de sécurité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.bitsight.com , blog @BitSight

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

Découvrez Life is On

Suivez-nous sur :

Découvrez les dernières perspectives qui façonnent le développement durable, l'électricité 4.0 et les automatismes nouvelle génération sur Schneider Electric Insights

Hashtags : #cybersecurity #OT #SchneiderElectric

Relations médias Schneider Electric - Andrée Clar, andree.clar@se.com- +33 (0)6 85 81 08 78