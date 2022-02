Schneider Electric : hausse de 51% du résultat net annuel

Schneider Electric publie au titre de 2021 un résultat net de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 51%, et une marge d'EBITA ajusté de 17,3%, en amélioration organique de 140 points de base, pour un chiffre d'affaires de 28,9 milliards, en croissance organique de 12,7%.



Le groupe de solutions de gestion d'énergie et d'automatismes annonce un dividende progressif de 2,90 euros par action, en hausse de 12%, et prévoit un rachat d'actions pour un montant entre environ 0,9 et 1,4 milliard d'euros à réaliser en 2022.



Pour 2022, Schneider Electric anticipe une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +9 et +13%, performance qui découlerait d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre +7 et +9% et d'une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +30 et +60 pb.



