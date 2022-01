Schneider Electric in : ègre le top 10 des meilleurs employeurs de France au classement Glassdoor du Choix des Employés 2022

L'ouverture d'IntenCity, son nouveau site au cœur de la presqu'ile scientifique de Grenoble accueillant près de 1500 collaborateurs et emblème des bâtiments du futur, à la fois hyperefficace, durable, résilient et centré sur l'humain. Ce site a été imaginé pour s'adapter en permanence aux nouvelles manières de travailler en entreprise, focalisées sur la collaboration et l'innovation ;

Dans ce contexte, Schneider Electric a poursuivi ses actions visant à créer et garantir au quotidien un cadre de travail assurant bien-être, engagement et performance pour ses collaborateurs.

Cette performance a été réalisée au cours d'une année une nouvelle fois perturbée par la crise du COVID-19 et ses répercussions sur l'économie mondiale (travail à distance, tensions logistiques, etc.) qui ont imposé aux entreprises et à leurs collaborateurs de faire preuve d'agilité, de flexibilité et de créativité dans leur quotidien.

entreprise industrielle à figurer dans classement. C'est aussi un encouragement à poursuivre le travail réalisé collectivement par nos équipes RH et nos managers et leurs équipes pour créer et garantir au quotidien un cadre de travail assurant bien-être, engagement et performance. Au sortir d'une période exceptionnelle à tout point de vue, notre ambition est de poursuivre sur cette voie et d'innover pour construire une expérience employé plus flexible, plus hybride, plus impactante. »

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durablepour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

