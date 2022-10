Schneider Electric investira 47,5 mlns d'euros dans des usines nord-américaines

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a annoncé jeudi qu'il investirait environ 46 millions de dollars, soit 47,5 millions d'euros, dans des usines de fabrication en Amérique du Nord.

Sont concernés les sites de Lexington, situé dans le Kentucky, dans l'est des Etats-Unis, et de Lincoln, au Nouveau-Brunswick, dans l'est du Canada.

L'objectif est de moderniser ces sites et d'"augmenter la production de disjoncteurs et de produits électriques connexes pour leurs clients aux Etats-Unis et au Canada", a expliqué Schneider Electric dans un communiqué.

"Ce nouvel investissement s'ajoute à la somme de plus de 100 millions de dollars [103,2 millions d'euros, ndlr] que l'entreprise a débloquée en 2021 pour accélérer la relocalisation de sa capacité de fabrication en Amérique du Nord, laquelle a connu une croissance interne de 12,6% au cours de l'exercice 2021", a précisé Schneider Electric.

October 13, 2022