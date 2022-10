Schneider Electric : mise en examen en France

Schneider Electric indique avoir été mis en examen par un Juge d'instruction, suite aux perquisitions menées en 2018 par le Juge d'instruction et l'Autorité de la Concurrence concernant ses activités de distribution de produits électriques en France.



Le Juge a aussi ordonné au groupe spécialisé en gestion de l'énergie et en automation de fournir une garantie bancaire de 20 millions d'euros et une garantie en numéraire de 80 millions payable en janvier 2023.



Soulignant que 'cela ne préjuge en rien d'une condamnation éventuelle', Schneider Electric 'conteste fermement l'ensemble des allégations formulées par le Juge d'instruction et l'Autorité de la Concurrence, et entend vigoureusement et pleinement se défendre'.



