Schneider Electric : Chiffre d'affaires T1 / Release

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente : « Nous avons connu un très bon début d'année 2021 porté par une demande ininterrompue et accrue dans nos deux activités et sur nos quatre marchés finaux. Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie en nous appuyant sur notre portefeuille unique afin de fournir à nos clients des solutions digitales d'énergie et d'automatisation générant plus d'efficacité et de développement durable. Au premier trimestre, AVEVA, notre filiale détenue majoritairement, a conclu l'acquisition d'OSIsoft. Nous avons aussi donné le coup d'envoi de notre nouveau programme de développement durable à cinq ans, le Schneider Sustainability Impact. Les incertitudes qui

Les Systèmes (22 % du C.A. du Groupe au premier trimestre) réalisent une croissance organique de +10 % au premier trimestre. Dans l'ensemble, la croissance du chiffre d'affaires des Systèmes est plus forte en Gestion de l'énergie, bénéficiant d'une forte demande sur l'ensemble de notre suite technologique, bien que des faiblesses persistent sur certains marchés finaux, notamment sur le marché des bâtiments non résidentiels, comme attendu. En ce qui concerne les Automatismes industriels, le chiffre d'affaires des Systèmes progresse bien, en particulier grâce aux ventes aux constructeurs de machines (« OEM »), tandis que la demande sur le marché des industries des procédés continus (« process») et hybrides reste faible.

Les Produits (60 % du C.A. du Groupe au premier trimestre) connaissent une progression organique de +17 % au premier trimestre, bénéficiant d'une forte reprise de la demande des industries de cycle court tandis que le Groupe continue de s'appuyer sur son approche multilocale et son réseau unique de partenaires. À cette croissance s'ajoutent des initiatives de stockage de certains clients, et le décalage des mesures ciblés sur les prix décidées au second semestre 2020, le tout dans un contexte de base de comparaison faible. La croissance est forte sur toute la gamme de produits, y compris les offres du Groupe destinées au marché final des bâtiments, notamment le marché résidentiel et des petits bâtiments, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes, ainsi que sur les marchés industriels et d'infrastructure.

L'activité Gestion de l'énergie réalise une forte performance au cours du trimestre, avec une croissance organique de +13,7 %, et une contribution positive dans toutes les régions. La croissance est appuyée par une forte demande des canaux de distribution et des initiatives de stockage de certains clients. Les mesures sur les prix contribuent également à la croissance organique du chiffre d'affaires. Le Groupe commercialise ses offres de Gestion de l'énergie en les combinant à ses solutions d'Automatismes industriels principalement sur les marchés finaux industriels et des infrastructures. Les principaux facteurs de croissance sur les quatre marchés finaux du Groupe se présentent comme suit :

applications de Edge computing vendues par les réseaux de distribution informatique. La demande aux États-Unis est forte. Elle s'accompagne également d'une accélération des niveaux de la demande dans un certain nombre de pays, tandis que les clients exigent des centres de données plus localisés, capables de répondre à leur besoin de réduction de temps de latence, de fiabilité et de sécurité et souveraineté des données. La demande ne découle pas uniquement de la construction de nouveaux centres de données. Elle s'explique aussi par les cycles de modernisation des installations et réseaux existants. La présence internationale du Groupe et le spectre complet de ses Produits (comprenant les offres de Moyenne tension, Basse tension et les systèmes de gestion des bâtiments), de ses Systèmes et Logiciels (comprenant le centre unique de solutions d'AVEVA) et de ses Services sont en phase avec les besoins des clients de grande envergure (centres de données de très grande taille, colocations, réseaux de télécommunications et services associés), ainsi que des clients de Edge computing de plus petite envergure et les multinationales industrielles/commerciales.

réalisent une bonne performance, à l'instar des infrastructures, grâce notamment à des investissements dans les réseaux et des offres en matière d'amélioration de l'efficacité et de la durabilité. La faiblesse sur le marché des bâtiments commerciaux est en partie compensée par des initiatives de rénovation et des modifications à des fins d'utilisation mixte des bâtiments. Au Canada, la performance est attribuable principalement au segment des bâtiments résidentiels, tandis que le Mexique est impacté par la faiblesse continue des investissements.

En Europe de l'Ouest (27 % du C.A. de l'activité Gestion de l'énergie au T1), l'activité Gestion de l'énergie réalise une croissance organique de +13,2 %, avec une accélération de la performance vers la fin du trimestre, du fait à la fois de la demande du marché et d'une base de comparaison plus favorable dans la plupart des pays en raison des effets des mesures de confinement en mars 2020. Chacune des cinq principales économies de la région génère une croissance à deux chiffres (« double digit »), l'impact le plus important venant de la France, suivi par le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. La France connait une meilleure dynamique sur la période, notamment grâce aux canaux de distribution qui réalisent une croissance forte, largement imprégnée de la demande extérieure. La croissance est également portée par l'exécution de projets sur le marché final des centres de données. Le Royaume-Uni continue d'observer une bonne demande sur le marché des bâtiments résidentiels et des centres de données, tandis que des domaines spécifiques du marché des bâtiments non résidentiels affichent de bonnes performances. L'Italie connait une forte croissance, en amélioration séquentielle par rapport au quatrième trimestre 2020 marqué par une reprise sur tous les marchés finaux. L'Allemagne continue de bénéficier d'une bonne dynamique des bâtiments résidentiels et des centres de données, malgré une base de comparaison élevée par rapport au premier trimestre 2020 en raison de l'exécution de projets. L'Espagne bénéficie encore de l'exécution de projets sur le marché final des infrastructures, tandis que les offres à destination des bâtiments résidentiels génèrent une bonne croissance. On observe une bonne croissance dans le reste de la région, en particulier au Danemark qui enregistre une forte croissance grâce à une bonne demande et l'exécution de projets.

En Asie-Pacifique (29 % du C.A. de l'activité Gestion de l'énergie au T1), l'activité Gestion de l'énergie génère une hausse organique de +28,8 %. La Chine affiche une forte croissance à deux chiffres (« double digit»), partant d'une base de comparaison faible liée à la pandémie de COVID-19 au premier trimestre 2020. La demande sous-jacente du marché continue d'être très forte. À cela s'ajoute la poursuite des activités de plusieurs clients pendant le Nouvel An Chinois. La performance est forte sur tous les marchés finaux, les marchés des bâtiments publics et des régies d'électricité affichant une forte demande appuyée par l'accroissement des investissements, tandis que le marché des bâtiments résidentiels rebondit dans un contexte de base de comparaison faible, mais reste impacté par un resserrement des politiques de crédit. La demande du marché des centres de données demeure forte, la croissance est impactée par une base de comparaison élevée, tandis que le secteur des transports continue de générer une bonne croissance. Delixi, filiale non consolidée du Groupe, bénéficie également du dynamisme de ces marchés et génère une forte croissance à deux chiffres (« double digit») au premier trimestre. L'Inde enregistre aussi une forte croissance à deux chiffres (« double digit») sur la période, portée par la demande en faveur des offres du Groupe à destination du marché résidentiel et des petits bâtiments. La récente acquisition de la branche Électricité et Automatisation du groupe Larsen & Toubro affiche également un trimestre fort, même s'il n'est pas inclus dans la croissance organique du premier trimestre. On observe une bonne croissance en Australie où la demande en faveur des produits de Gestion de l'énergie sur le marché des bâtiments résidentiels se maintient. Toutefois la demande de systèmes reste faible en raison de projets reportés. La Corée du Sud et une grande partie de l'Asie du Sud-Est livrent une forte croissance, bien que comme attendu l'Indonésie reste en difficulté et affiche un repli sur la période, à l'instar de Singapour en raison de l'exécution de projets au premier trimestre 2020. Les services sur site réalisent une bonne performance sur la région et génèrent une forte croissance.

