Schneider Electric : Déverrouiller de nouveaux niveaux d'agilité logistique

Pour rester compétitives, les opérations logistiques modernes (y compris les entrepôts et les centres de distribution) doivent trouver des moyens innovants pour générer des efficacités évolutives autour du stockage, du conditionnement et de la livraison des produits. Les entreprises de logistique à forte croissance se distinguent par leur vitesse opérationnelle supérieure, leur évolutivité et leur agilité pour gérer les changements rapides et s'adapter en permanence au marché dans les plus brefs délais. Ces entreprises adoptent des technologies d'automatisation ouvertes et numériques pour obtenir ces avantages concurrentiels.

Les analyses de données massives et les tableaux de bord de niveau de service aident les entreprises de logistique à obtenir des informations sans précédent sur leurs flux de travail transactionnels. Cela les aide à s'étendre à des domaines plus complexes de la logistique, tels que l'exécution omnicanale (utilisation de plateformes numériques pour prendre en charge des commandes provenant de nombreux canaux d'achat différents, notamment des paniers d'achat en ligne, des vitrines ou des places de marché spécialisées).

Cette réussite dépend de plates-formes technologiques capables de se connecter de manière transparente, quel que soit le fabricant du système d'automatisation. Jusqu'à récemment, l'effort d'intégration des systèmes de convoyage, de stockage et de préparation des commandes de différents fournisseurs représentait un investissement coûteux et à long terme, difficile à justifier pour la plupart des entreprises.

« L'Universal Automation », qui est désormais possible grâce à la convergence des technologies numériques et à la norme CEI 61499 relative à la portabilité et à l'interopérabilité de l'automatisation, aide les entreprises industrielles à atteindre de manière rentable les objectifs de l'industrie 4.0, longtemps recherchés, en introduisant une approche de l'automatisation axée sur les logiciels et indépendante des fournisseurs.

Les fabricants d'automatismes avant-gardistes soutiennent agressivement « l'Universal Automation » en développant des offres révolutionnaires telles que EcoStruxure Automation Expert de Schneider Electric, qui dissocie le matériel du logiciel, permettant ainsi la portabilité des applications.

EcoStruxure Automation Expert offre aux entreprises de logistique l'agilité dont elles ont besoin pour répondre aux demandes changeantes du marché sans les contraintes de dépendance matérielle des systèmes d'automatisation fermés et propriétaires. Le concept introduit dans le monde de la logistique les composants d'automatisation « plug-and-produce ». Par le passé, la notion de systèmes « ouverts » signifiait uniquement l'utilisation du même format de données pour échanger des informations. Aujourd'hui, cependant, cela ne suffit plus. Pour réaliser pleinement les promesses de l'industrie 4.0, les solutions d'automatisation industrielle ont tout à gagner à s'intégrer dans des plateformes indépendantes du matériel, qui permettent l'échange de données et la réutilisation des objets de programmation, comme les convoyeurs, les concentrateurs, les déviateurs, les trieurs, etc.

EcoStruxure Automation Expert, le premier système au monde centré sur le logiciel et basé sur « l'Universal Automation », aide les organisations logistiques à relever les défis de rapidité de livraison du marché en déployant des systèmes de convoyage, de stockage et de préparation des commandes plus rapides et plus flexibles.

Avec EcoStruxure Automation Expert, les entreprises de logistique sont :

Atteignent une efficacité d'ingénierie de 100 %. Les tâches d'ingénierie d'automatisation à faible/aucune valeur ajoutée, ainsi que les tâches sujettes aux erreurs, sont automatisées, ce qui élimine la duplication des efforts lors du passage d'un outil d'ingénierie à un autre, en accélérant le temps de mise sur le marché et libérant les ingénieurs pour innover.

Prêt pour une efficacité opérationnelle à 100 %. Réduit la division entre les systèmes informatiques et les systèmes opérationnels, de sorte que les entreprises de logistique peuvent atteindre une efficacité opérationnelle dont nous ne pouvions que rêver il y a dix ans.

Désormais 100% à l'épreuve du temps. Une approche « empaqueter et réutiliser » peut être utilisée pour prendre en charge les systèmes actuels tout en permettant une portabilité totale des applications pour les migrations et les expansions futures. Une gestion des systèmes hétérogènes de manière harmonisée : grâce à l'orchestration, on peut faire un « macro-objet » à partir d'un équipement tiers, puis l'instancier autant de fois qu'il apparaît dans le système.

Dans un centre de distribution international de Schneider Electric, par exemple, EcoStruxure Automation Expert avait été appliqué aux lignes de tri automatique. L'installation dispose de quatre lignes d'entrée. Auparavant, si l'une d'entre elles présentait un défaut électrique, les quatre lignes cessaient de fonctionner, ce qui entraînait l'arrêt du centre de distribution. Cependant, depuis que l'installation a déployé EcoStruxure Automation Expert, une architecture d'automatisation agile avec plusieurs contrôleurs, les ingénieurs concepteurs pouvaient choisir où exécuter l'application. Cette approche a permis d'augmenter la disponibilité du système en éliminant les points uniques de défaillance.

Schneider Electric met également en œuvre EcoStruxure Automation Expert dans son propre centre de distribution intelligent à Shanghai, en Chine, afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Le logiciel étant découplé du matériel, il est plus facile et plus rentable de modifier la ligne de transport pour l'adapter à l'évolution des exigences de flux. Avec EcoStruxure Automation Expert, l'identification de la cause profonde de la défaillance et le dépannage sont quatre fois plus rapides. Et avec 45 % de produits en moins sur la ligne d'erreur, le débit est augmenté de 5,3 %.

Pour en savoir plus sur la façon dont EcoStruxure Automation Expert aide les centres de distribution et les entrepôts à améliorer leur efficacité opérationnelle, téléchargez notre e-guide !