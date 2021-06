Schneider Electric : Jean-Pascal Tricoire distingué au Top des PDG Glassdoor 2021 par les collaborateurs de Schneider Electric en France

Depuis 2006, année de sa nomination en tant que PDG, Jean-Pascal Tricoire a mené la transformation globale de Schneider Electric d'un fabricant de produits électriques et d'automatismes à un fournisseur de solutions numériques pour l'efficacité et le développement durable. Cet engagement est transcrit dans la raison d'être du Groupe qui est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources. Il a permis à Schneider Electric d'être désignée en 2021 entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights .

Glassdoor , leader mondial de l'analyse des emplois et des entreprises, publie son Prix du Choix des Employés pour le Top des PDG en France, mais aussi aux États- Unis, au Canada, au Royaume-Uni, et en Allemagne. Il est établi grâce aux commentaires anonymes et volontaires laissés sur la plateforme au cours de l'année écoulée par ceux qui les connaissent le mieux : leurs employés. Jean-Pascal Tricoire obtient la deuxième

Rueil Malmaison (France), le 16 juin 2021 - Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric, figure au Top des PDG 2021 Glassdoor pour son engagement à développer une culture d'entreprise responsable et inclusive afin de stimuler l'innovation et le développement durable.

Le Top des PDG 2021 de Glassdoor a été établi d'après les avis anonymes et volontaires des collaborateurs d'entreprises recueillis sur la plateforme Glassdoor entre le 2 mai 2020 et 1er mai 2021. La liste finale est déterminée grâce à un algorithme exclusif de l'équipe de recherche économique de Glassdoor pour prendre en compte la quantité, la qualité et la cohérence des avis. Pour intégrer le classement des 25 meilleurs PDG, les employeurs devaient avoir été notés au moins 25 fois sur les deux qualités de leadership par des employés et diriger au moins 1 000 employés à la fin du délai d'éligibilité. À des fins de simplification des rapports, les taux d'approbation du PDG sont affichés sous forme de nombres entiers, bien que les calculs soient réalisés au millième pour déterminer l'ordre de classement final.

Vous pouvez télécharger ici la méthodologie complète du prix : www.glassdoor.com

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

