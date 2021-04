Schneider Electric : Sans aucun doute, le nouveau moteur du Retail est l'hyper-efficacité

Vous vous souvenez du débat qui opposait l'e-commerce et les points de vente ?

Il n'a pas duré longtemps.

Au lieu de s'opposer, les ventes en ligne et en physique sont rapidement devenues des stratégies complémentaires. Et ce modèle a rapidement cédé la place à la vente omnicanale, qui offre une expérience client transparente sur toutes les plateformes - espace physique, e-commerce, applications mobiles et réseaux sociaux. Aujourd'hui, 73 % des acheteurs déclarent utiliser plusieurs canaux lorsqu'ils font des achats. Et grâce aux informations recueillies auprès des clients à chaque point de contact, les détaillants sont en mesure de créer une expérience d'achat plus personnalisée et plus attrayante.

Les nouvelles exigences en matière d'offre et de demande que la COVID 19 a entraînées ont donné un coup de fouet à la tendance omnicanale, obligeant les détaillants à s'adapter et, dans certains cas, à réimaginer totalement leur mode de fonctionnement. L'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) étant passées du statut d'accessoire à celui d'indispensable, les experts du secteur s'attendent désormais à ce qu'au moins 70 % des détaillants adoptent l'IA au cours des deux prochaines années.

Il est facile de comprendre pourquoi.

La numérisation, qui est l'épine dorsale de l'IA et de l'automatisation, permet aux détaillants d'atteindre les clients et de cultiver la fidélité comme jamais auparavant. La technologie permet également d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle.

Une stratégie omnicanale bien orchestrée change la donne dans les efforts de marketing de détail d'aujourd'hui. Mais pour déployer une telle stratégie, en particulier pendant la COVID-19, les entreprises doivent relever leur lot de défis, dont les suivants : budgets limités, défis opérationnels, exigences en matière de durabilité et logistique de la résilience.

Au cœur de la tendance à la vente au détail omnicanale se trouve le besoin d'efficacité dans tous les aspects des opérations. Cela signifie qu'il faut optimiser la chaîne d'approvisionnement, minimiser le gaspillage et créer une expérience mémorable à chaque point de contact avec le client sans augmenter les coûts - en fait, en réduisant les coûts, si possible. Chez Schneider Electric, nous appelons cela « l'hyper-efficacité ».

À cette fin, une stratégie clé que les détaillants doivent intégrer dans leurs efforts d'adaptation omnicanale est l'efficacité énergétique, car la consommation d'énergie représente une part importante des coûts opérationnels pour tous les types d'établissements de vente au détail. Pour les restaurants, les dépenses énergétiques les plus importantes proviennent de la cuisson, du chauffage de l'eau et de la réfrigération. Pour les magasins de proximité, il s'agit de la réfrigération, de l'éclairage et du chauffage des locaux. Et pour les détaillants non alimentaires, il s'agit de l'éclairage, du refroidissement et de la ventilation. Dans tous les cas, le coût d'exploitation de ces activités dépasse les deux tiers de la dépense énergétique globale d'un détaillant.

Pour souligner l'impact de la consommation d'énergie sur le résultat net, considérez ceci : la plupart des détaillants ont une marge bénéficiaire de 4 %. Une réduction de 15 % de la consommation d'énergie fera passer leur marge bénéficiaire à 4,75 %, ce qui représente une augmentation de 18,7 % de la rentabilité.6

La consommation d'énergie, la gestion des stocks et l'expérience client étant étroitement liées dans les opérations de vente au détail, l'optimisation de l'une implique inévitablement les deux autres, ce qui nécessite une approche holistique. C'est là qu'intervient EcoStruxure for Retail. La solution de bout en bout de Schneider Electric, composée de produits connectés, de capteurs, de contrôles et de logiciels, est conçue pour donner aux détaillants une visibilité et un contrôle de la consommation d'énergie et d'autres fonctions sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Ils peuvent récupérer des données critiques sur chaque aspect de leurs opérations, convertir les données en analyses significatives et piloter des actions grâce à des informations en temps réel et à une logique commerciale.

Avec EcoStruxure for Retail, les chaines de commerce et de restauration sont en mesures de réduire les coûts et d'augmenter les revenus. Libérés des tâches qui sont désormais automatisées, les employés peuvent consacrer plus de temps aux clients, en magasin et en ligne, ce qui se traduit par une meilleure expérience d'achat. Et dans les sites physiques, EcoStruxure for Retail contribue à créer un environnement de vente confortable et attrayant, en améliorant l'éclairage, la qualité de l'air et la sécurité.

EcoStruxure for Retail peut toucher et améliorer à peu près tous les aspects d'une opération de vente au détail, y compris :

Le contrôle HVAC

L'infrastructure informatique

La distribution électrique

La gestion de l'énergie

Contrôle de l'éclairage

L'éclairage de secours

Sécurité physique & sanitaire

Intelligence du trafic

Contrôle de la réfrigération

Microgrid

Mobilité électrique

EcoStruxure for Retail est une plateforme complète et complète pour un monde de vente au détail omnicanal. Mieux encore, comme la solution est modulaire et évolutive, les détaillants peuvent adopter et déployer des capacités en fonction de leur budget, ce qui est particulièrement utile en période d'incertitude.

Pour les détaillants qui souhaitent s'engager dans le nouveau monde numérisé et hyper-efficace de leur secteur, EcoStruxure for Retail de Schneider Electric fournit non seulement la solution connectée de bout en bout dont ils ont besoin pour surveiller, analyser et améliorer leurs opérations sur toutes leurs plateformes. Elle permet également d'optimiser l'utilisation de l'énergie et d'augmenter l'efficacité pour leur faire faire des économies tout en faisant progresser leur engagement en matière de durabilité.

