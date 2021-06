Schneider Electric : Une gestion intelligente des bureaux pour 100 % d'occupation des bâtiments

Propriétaire d'immeuble de bureaux, vous aimeriez qu'il soit occupé à 100 % ? Vous cherchez à attirer de nouveaux locataires, puis à les fidéliser ? A l'heure où les collaborateurs reviennent au bureau, offrez-leur une expérience personnalisée et améliorez leur efficacité opérationnelle, tout en réduisant les dépenses énergétiques. Comment faire ? Proposez une application mobile de gestion intelligente des espaces de travail, à l'instar de de la Solution Room Connectée (CRS).

L'étude « A Surprising Way to Cut Real Estate Costs » du Cabinet Conseil en Immobilier d'entreprise JLL montre que le bien-être des employés améliore la productivité jusqu'à 26 % (+3 % en agissant sur la température et + 23 % avec le contrôle de l'éclairage). Des systèmes numériques de gestion des espaces de travail font donc aujourd'hui leur apparition dans les bâtiments, pour répondre aux évolutions des usages. La Solution Room Connectée de Schneider Electric, par exemple, permet d'offrir un confort individuel aux occupants et apporte des bénéfices aux propriétaires, promoteurs et gestionnaires. Elle contribue en effet à réduire les coûts d'exploitation, en améliorant l'efficacité énergétique, en facilitant la maintenance et en apportant de l'intelligence au bâtiment, ce qui augmente sa valeur immobilière.

Basée sur l'IOT, la Solution Room Connectée est au cœur d'une solution intégrée, permettant une communication entre les capteurs et les différents organes de gestion et de contrôle de l'espace du bâtiment. Proposant divers niveaux de pilotage, elle sert à chaque occupant du bâtiment pour gérer la température, la luminosité de l'éclairage et l'ouverture des stores dans leur espace de travail, améliorant ainsi leur confort.

La Solution Room Connectée s'intègre également aux systèmes de gestion des bâtiments (GTB) pour offrir un meilleur contrôle des systèmes de CVC et de filtration de l'air, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la qualité de l'air intérieur : une préoccupation majeure dans les environnements de travail modernes. D'autres économies peuvent être réalisées, en optimisant l'utilisation de la lumière naturelle. L'utilisation de détecteurs de présence permet d'allumer les éclairages uniquement lorsque c'est nécessaire.

Meilleure expérience pour l'utilisateur. Une gestion simple, conviviale et efficace de l'éclairage, des stores, du chauffage et de la climatisation dans les bureaux par les occupants via une solution ouverte, permet à chacun de contrôler son propre espace pour un bien-être optimal, en termes de température, de luminosité et bien plus encore. Modularité et évolutivité de la conception. La Solution Room Connectée est modulaire, fiable et performante. Lors de la conception du projet, les briques de la solution peuvent être répétées plusieurs fois, pour gérer le confort sur l'ensemble de l'espace de travail. La Solution Room Connectée s'intègre au système GTB EcoStruxure Building Operation, ou à tout autres systèmes tiers déjà existants sur le bâtiment, tout en gardant fiabilité et performance. Elle peut être appliquée aux bâtiments, du plus grand au plus petit, avec la même efficacité. Flexibilité dans l'aménagement et les évolutions des bâtiments. Les outils logiciels de la Solution Room Connectée permettent aux exploitants d'apporter des modifications dans l'agencement des bâtiments pour répondre aux besoins des locataires, avec des coûts de câblage et de main-d'œuvre minimes, voire nuls. Analyse des espaces. Les systèmes actuels peuvent déjà détecter la présence de personnes dans une pièce donnée, et les capteurs de dernière génération sont désormais capables de les compter. Associées à des analyses poussées, ces taux d'occupation permettent un contrôle automatisé des systèmes de CVC et autres. Par exemple, lorsque 20 personnes entrent dans une salle de conférence en été, la climatisation et la gestion de l'air neuf s'ajustent en conséquence, afin de fournir un débit et une qualité d'air adéquat dans la pièce. Efficacité énergétique accrue. La mesure de la consommation d'énergie dans la pièce, combinée à l'analyse de ces dépenses, par pièce et par utilisation, permet aux exploitants d'élaborer des plans d'efficacité énergétique personnalisés, ce qui fournit aux locataires le niveau de confort souhaité, tout en minimisant les coûts énergétiques. Intégration et ouverture. La solution interopérable SRC permet d'intégrer plusieurs appareils, de manière transparente et efficace, via des protocoles de communication standards, tels que BACnet, Bluetooth, Zigbee, DALI ou autres, permettant l'ajout de pratiquement tout système intelligent. Architecture simplifiée. Une approche ouverte réduit, voire élimine, le besoin de passerelles dans l'architecture du système, ce qui booste la performance du projet d'un point de vue technique et budgétaire, tout en permettant des opérations optimisées. Certification des bâtiments. La Solution Room Connectée peut faciliter l'obtention de certifications environnementales, telles que LEED ou BREEAM, et du label immobilier du bien-être WELL. Ces certifications sont accordées aux bâtiments à haute efficacité énergétique, ayant de faibles coûts d'exploitation, ce qui contribue à en augmenter la valeur. Brique pour les technologies émergentes. Grâce à la Solution Room Connectée complète, les Facility Managers seront en mesure d'ajouter des nouvelles technologies au fur et à mesure des innovations et évolutions, pour améliorer encore l'efficacité de leur bâtiment. Contrôle et gestion via des applications mobiles. Les applications mobiles donnent désormais la possibilité aux collaborateurs de gérer leur environnement différemment. La création d'applications mobiles spécifiques aux bâtiments permet aux propriétaires de proposer de nouveaux services à valeur ajoutée, tels que de la géolocalisation, le contrôle des espaces de travail personnalisés, etc. Les applications mobiles techniques permettent aux exploitants de visualiser et de contrôler tous les systèmes connectés à partir de leur téléphone ou de n'importe quel navigateur web, ce qui augmente leur capacité de travail, une meilleure expérience, tout en améliorant la maintenance et en réduisant les coûts.

Les smart buildings ouvrent la voie aux bâtiments du futur. Dès à présent, vous pouvez mettre en œuvre des solutions connectées et intelligentes pour tirer le meilleur parti possible de vos immeubles de bureaux. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo Solution Room Connectée.