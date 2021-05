Schneider Electric : à la quatrième place du classement 2021 Supply Chain Top 25 de Gartner

C'est ainsi Schneider a récemment lancé le « Zero Carbon Project » pour réduire l'empreinte carbone de sa supply chain. Dans le cadre de cette initiative, l'entreprise travaillera en partenariat avec ses 1000 principaux fournisseurs, qui représentent 70 % des émissions de carbone de Schneider, pour réduire de moitié leurs émissions de CO2 d'ici 2025. Cette initiative s 'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable 2021-2025 de Schneider et constitue un engagement concret pour contribuer

Plus tôt cette année, Schneider avait été désigné par Corporate Knights comme l'entreprise la plus durable au monde . L'entreprise a également annoncé accélérer sur ses engagements ESG en se fixant des objectifs ambitieux à 2025 pour réduire les émissions de CO2 dans son écosystème de clients et partenaires.

Le classement annuel de Gartner identifie les entreprises leaders en matière de supply chain et met en lumière leurs bonnes pratiques, en saluant en particulier les supply chains qui démontrent leur alignement avec trois tendances majeures : des organisations intégrées et organisées autour d'une raison d'être, des initiatives de transformation centrées sur les clients et les supply chains numériques.

Cette reconnaissance arrive dans le contexte d'une année exceptionnellement difficile : les responsables de supply chains du monde entier ont dû gérer les perturbations causées par la pandémie, une série d'événements liés aux conditions météorologiques ainsi que divers bouleversements, et ont souvent dû s'adapter, repenser rapidement les opérations et mettre en place des méthodes de travail pour répondre à un contexte en évolution constante et rapide.

À propos du classement Supply Chain Top 25 de Gartner

Le classement Supply Chain Top 25comprend deux éléments principaux : la performance et l'opinion de l'entreprise. Les performances de l'entreprise, calculées à partir des données financières et des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) accessibles au grand public, donnent un aperçu de l'historique des performances des entreprises, tandis que l'opinion fournit une estimation de leurs performances futures et reflète leur leadership dans l'univers des supply chains. Ces deux éléments sont associés pour obtenir un score composite total.

Les analystes de Gartner dressent une liste d'entreprises issues de l'association du classement Fortune Global 500 et du classement Forbes Global 2000. Dans le but de maintenir la liste des entreprises évaluées à un niveau gérable, un seuil général de recettes annuelles de 12 milliards de dollars a été appliqué.

