Schneider Electric : accompagne ses 1 000 principaux fournisseurs pour les aider à réduire de 50 % l'empreinte carbone de leurs activités d'ici 2025

Nous avons activement travaillé à réduire l'empreinte carbone de notre chaîne logistique. L'utilisation de notre plateforme EcoStruxure a permis de réduire la consommation énergétique sur nos sites de productions et nos centres de distribution de plus de 10% tous les 3 ans ces douze dernières années. Nous exploitons actuellement 30 sites zéro émission et 120 autres s'y ajouteront dans les cinq prochaines années,

Pour de nombreuses organisations, la réduction des émissions de la chaîne logistique constitue l'un des aspects les plus complexes pour atteindre la neutralité carbone. C'est aussi l'une des principales priorités les plus importantes car la majeure partie des émissions des entreprises relèvent du Scope 3 (qui inclut toutes les autres émissions indirectes produites dans la chaîne de valeur d'une entreprise).

Ce programme sera soutenu par l'activité de services en gestion de l'énergie et en développement durable de Schneider Electric qui a travaillé sur des initiatives similaires de décarbonation de la chaîne logistique pour des clients tels que Walmart, GSK et la Sustainable Apparel Coalition, une organisation mondiale pour un habillement durable.

Dans le cadre de ce programme, Schneider fournira aux fournisseurs participants des outils et des ressources qui les aideront à fixer et à atteindre leurs propres objectifs de réduction de leur empreinte carbone. Les fournisseurs seront tout d'abord encouragés à quantifier leurs émissions de CO 2 en utilisant les outils numériques de Schneider. Ils utiliseront ensuite ces données pour établir des objectifs et des stratégies de réduction des émissions, puis progresseront en prenant des initiatives de décarbonation, d'efficacité énergétique ou d'énergies renouvelables par exemple. Le « Zero Carbon Project » facilitera l'échange de bonnes pratiques entre pairs et partenaires pour accéder à d'autres solutions innovantes de décarbonation.

Rueil-Malmaison(France), le 27 avril 2021 - Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, lance le « Zero Carbon Project ». Dans le cadre de cette nouvelle initiative, l'entreprise travaillera avec ses 1 000 principaux fournisseurs, qui représentent 70 % de l'empreinte carbone de Schneider, pour réduire de moitié leurs émissions de CO2 d'ici 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable 2021-2025 de Schneider et constitue une initiative concrète pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C ou moins d'ici 2100, conformément à l'objectif fixé par l'Accord de Paris.

Communiqué de presse

et nous avons besoin qu'ils soient des partenaires actifs, à nos côtés, si nous voulons réduire de manière significative notre empreinte carbone. »

Début 2021, Schneider Electric s'est vu décerner le titre d'entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights. Cette première place est le résultat de plus de quinze années de travail réalisé par l'entreprise pour développer et affiner sa stratégie de développement durable. Schneider a également été reconnu comme un leader en matière de gestion énergétique et d'énergies renouvelables en devenant l'entreprise leader en services énergétiques et en étant désigné pionnier de l'énergie propre lors des premiers RE100 Leadership Awards (2020). L'entreprise a également lancé en février 2021 ses services de conseils aux entreprises en matière de changement climatique et de décarbonation de la chaîne logistique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.se.com/ess.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

Découvrez Life Is OnSuivez-noussur :

Hashtags : #LifeIsOn #Sustainability #ESG #OurImpact

Page | 2

Relations Medias Schneider Electric - Andrée Clar, Tél.: + 33 (0) 6 85 81 08 78 ; E-mail :andree.clar@se.com