Schneider Electric : déjà pleinement engagé pour atteindre ses nouveaux objectifs de développement durable

Construisant sur 15 années de leadership en développement durable et sa récente distinction d'entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights , Schneider Electric implique fortement ses équipes locales dans le cadre de son nouveau SSI. Dans les plus de 100 pays où Schneider est présent, le Groupe encourage ses équipes à relever les défis et à saisir des opportunités au cœur des marchés et des communautés qu'elles servent.

gérer de façon durable ses activités et sa chaîne logistique tout en accompagnant ses clients et partenaires dans l'atteinte de leurs propres objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique.

Rueil-Malmaison(France), le 27 avril 2021 - En janvier dernier, Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonçait l' accélération de sa stratégie de développement durable en se fixant des objectifs ambitieux à horizon 2025, pour tenir six engagements à long terme visant à agir pour le climat, utiliser efficacement les ressources, agir dans le respect denos principes de confiance, garantir l'égalité des chances, mobiliser toutes les générations et soutenir les communautés locales.

Actualité

Les résultats détaillés et les faits marquants du Schneider Sustainability Impact sont présentés dans son rapport trimestriel disponible sur notre site Internet. En synthèse :

Pour plus de détails sur les performances financières et extra-financières de Schneider, cliquez ici

propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des autom atismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

Découvrez Life is OnSuivez-noussur :

Hashtags : #LifeIsOn #Sustainability #EcoStruxure #OurImpact

Page | 2

Relations Medias Schneider Electric - Andrée Clar, Tél.: + 33 (0) 6 85 81 08 78 ; E-mail :andree.clar@se.com