Communiqué de presse

Schneider Electric nommé "Vendor Champion" dans la Canalys Channel Leadership Matrix EMEA pour la troisième année consécutive

Le statut de leader est attribué pour une solide gestion des comptes de distribution, un support technique expert et des engagements constants envers les modèles économiques définis par les partenaires.

Rueil-Malmaison,le 15 décembre 2021 - Schneider Electric™, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes et classé entreprise la plus durable du monde en 2021par Corporate Knights, a reçu pour la troisième année consécutive le titre de "Vendor Champion" dans la Canalys Leadership Matrix. Le cabinet d'étude Canalysa nommé APC™ "champion EMEA du leadership de canal de distribution" pour son maintien constant d'un haut niveau de gestion des comptes, ses engagements envers des modèles économiques définis par les partenaires et la qualité de son support technique. En attribuant le statut de "champion", Canalys salue la performance impressionnante de fournisseurs qui atteignent les plus hauts niveaux d'excellence en gestion des canaux de distribution et qui s'améliorent d'année en année.

Tout au long de l'année 2021, Schneider Electric a développé de nouvelles offres de services tout en continuant d'adapter ses programmes de partenaires ainsi que ses méthodes et ses avantages pour les aider et les accompagner. L'entreprise a par ailleurs augmenté de 4 % le volume de ses ventes indirectes via ses partenaires, tout en recrutant et en améliorant leur accompagnement dans toutes les zones clés, dont les régions Iberia et CEE (Central and Eastern Europe).

En avril 2021, Schneider Electric a lancé son programme Edge Software & Digital Services, une suite complète d'avantages, d'outils de support et de certifications permettant aux fournisseurs de solutions IT de mettre en œuvre une activité dédiée de services gérés de distribution d'alimentation. Conçu en réponse à la croissance de l'Edge Computing,ce nouveau programme donne aux fournisseurs de solutions IT la possibilité de créer des sources de revenus récurrents en proposant la surveillance et la gestion à distance d'infrastructures physiques sur les réseaux de leurs clients, et en utilisant les services logiciels et numériques EcoStruxure™ IT de Schneider Electric.

En réponse à la demande croissante de modèles économiques basés sur le service, Schneider Electric a également adopté une démarche inédite dans les canaux de distribution pour sa première offre "en tant que service", en s'associant avec des distributeurs informatiques au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche, afin de les aider à fournir les premiers services gérés du marché destinés aux partenaires de distribution IT. Disponible via ALSO, Ingram Micro et TechData, l'offre Managed Power as a Serviceassocie les onduleursAPC™ Smart-UPS de Schneider Electric avec ses services primés de surveillance et de distribution (Monitoring & Dispatch) et le logiciel EcoStruxure. L'objectif est d'aider les partenaires à créer leur propre offre "en tant que service", avec des options de financement flexibles de la part des distributeurs informatiques participants.