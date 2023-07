Schneider Electric : plus optimiste sur ses perspectives 2023

Aujourd'hui à 09:19 Partager

Au premier semestre, Schneider Electric a généré un résultat net de 2 milliards d'euros, en hausse de 33 % et un Ebita ajusté de 3,2 milliards d'euros, en croissance organique de 29 %. Le groupe affiche une marge d'Ebita de 18%, en croissance organique de 190 points de base. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du groupe de 17,6 milliards d'euros est en croissance organique de 15 %. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 4% à 2,7 milliards d'euros.



Peter Herweck, Directeur général, a commenté : " Notre carnet de commandes continue d'augmenter, reflétant les fortes tendances de la demande principalement liées à l'électrification dans le domaine des nouvelles énergies et de l'intelligence artificielle qui entraîne un intérêt croissant pour les centres de données. Notre cash-flow opérationnel record illustre la qualité de nos activités et devrait se traduire par une forte génération de cash-flow libre au second semestre 2023 ".



Ces résultats solides s'accompagnent du relèvement de ses objectifs 2023. Schneider Electric cible une croissance organique de l'Ebita ajusté 2023 comprise entre 18 % et 23 % contre de 16 % à 21 % précédemment. La hausse organique de la marge d'Ebita ajusté est anticipée entre 120 et 150 points de base contre une précédente fourchette de 100 à 130 points de base. Cela implique une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 17,7 % et 18 %.



Schneider Electric cible enfin un croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11 % et 13 % contre une précédente prévision de 10 % et 13 %.