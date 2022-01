Schneider Electric : présent pour la 11e année consécutive au classement Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables au monde

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, est présent pour la 11e année consécutive au classement de Corporate Knights qui récompense les 100 entreprises les plus durables au monde.

La société canadienne de médias et de recherche évalue chaque année plus de 6 900 entreprises à travers le monde pour désigner les plus performantes en matière de développement durable. Le classement se base sur 23 indicateurs de performance clés, avec 50 % du coefficient des scores attribués en fonction de la part des revenus et des investissements propres d'une entreprise. Selon Corporate Knights, les 100 entreprises nommées les plus durables sont plus performantes car elles parviennent à générer des revenus plus de quatre fois supérieurs, par tonne de carbone émise, que l'entreprise moyenne de l'indice MSCI All Country World.

Depuis 2012, Schneider Electric est présent chaque année dans le classement de Corporate Knights, obtenant la première place en 2021, et arrive au quatrième rang cette année. Ces performances sont dues à l'intégration du développement durable dans la stratégie de Schneider. En 2021, Schneider Electric a également renforcé ses activités de conseil en développement durable afin de soutenir davantage de partenaires et de clients dans leur propre transformation durable.

« Il n'y a pas de formule magique pour figurer à plusieurs reprises sur la liste des entreprises les plus durables. Il faut simplement bien faire et faire du bien », a commenté Olivier Blum, Directeur général Stratégie et développement durable de Schneider Electric. En tant qu'entreprise à fort impact, nous considérons le développement durable comme une opportunité business et une opportunité pour tous. Cela fait partie de notre modèle, de notre culture, de notre stratégie et de notre façon d'impliquer l'ensemble de notre écosystème de collaborateurs, de partenaires de la chaîne d'approvisionnement et de clients dans la réalisation de notre objectif, jour après jour. »

Les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) Schneider Electric ont déjà été reconnues cette année. Le Groupe a annoncé avoir obtenu quatre évaluations ESG en 2021 de niveau mondial, dont la liste A du CDP sur le changement climatique ou l'indice Dow Jones Sustainability World Index.