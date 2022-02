Schneider Electric : reconnu par l'indice européen de diversité des genres Women on Boards

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a été reconnu comme leader pour la mise en œuvre de meilleures pratiques dans le rapport sur l'indice de diversité des genres (GDI) European Women on Boards . Le Groupe figure ainsi dans le top 20 des grandes entreprises européennes et dans le top 5 en France. Schneider Electric a également été nommé leader dans son secteur.

Pour le rapport de 2021, 668 entreprises européennes ont été étudiées, dont la plupart sont cotées dans le STOXX Europe 600. Le GDI qui en résulte est un indicateur global qui reflète la part des femmes dans tous les postes de direction, dans les conseils d'administration, dans les fonctions de direction et dans les comités des conseils. Une valeur de 1 représente une situation d'égalité hommes-femmes dans les postes de direction.

En 2021, le GDI moyen de l'échantillon complet des entreprises était de 0,59 point, avec seulement 84 entreprises atteignant un GDI de 0,8 ou plus. Schneider Electric a marqué 0,92 point, en amélioration de 0,14 point par rapport à son GDI 2020.

Le rapport GDI de Women on Boards montre que les changements de direction des entreprises s'opèrent lentement et que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre des niveaux acceptables de représentation des femmes dans la prise de décisions. Schneider Electric s'engage à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de ses effectifs et ses objectifs de développement durable pour 2025 prévoient d'accroître la représentation féminine, autant parmi les nouvelles recrues que parmi les dirigeants. L'an dernier, son comité exécutif, responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise, a franchi une étape décisive en matière de diversité des genres : désormais, 44 % de ses membres sont des femmes.

Le rapport GDI de European Women on Boards vise à promouvoir l'égalité des sexes au sein de la direction des entreprises. Il est soutenu par le Programme droits, égalité et citoyenneté de l'Union européenne et produit en collaboration avec Kantar Public, une société de données, d'analyses et de conseil de premier plan.