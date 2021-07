Schneider Electric relève encore ses prévisions pour 2021 après un 1er semestre record

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a relevé vendredi ses objectifs pour l'exercice 2021 pour la deuxième fois de l'année, après avoir enregistré des performances records et supérieures aux attentes au premier semestre.

"Au premier semestre 2021, nous réalisons une performance financière record en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de cash-flow", a déclaré Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, cité dans un communiqué. "Ces résultats découlent de la forte reprise et de la dynamique de nos marchés, de l'intérêt croissant de nos clients pour nos solutions de développement durable fondées sur la numérisation et l'électrification à faible émission carbone, ainsi que de nouveaux gains d'efficacité dans nos méthodes de travail", a ajouté le dirigeant.

Sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe a doublé, à 1,56 milliard d'euros contre 775 millions d'euros au premier semestre de 2020, et dépassé les attentes des analystes, situées à 1,36 milliard d'euros.

Le résultat opérationnel (Ebita) ajusté de l'industriel est ressorti à 2,36 milliards d'euros au premier semestre, en amélioration de 49,9% sur une base publiée et de 51,7% en données organiques. Dans le même temps, la marge d'exploitation (marge d'Ebita ajusté) s'est établie à 17,1%, contre 13,6% un plus tôt, du fait principalement d'un fort effet de levier sur des volumes en hausse et d'un robuste niveau de productivité.

Le chiffre d'affaires semestriel de Schneider s'est établi à 13,77 milliards d'euros, soit une croissance de 19% en données publiées et de 18,7% en données organiques.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes prévoyaient en moyenne un Ebita ajusté de 2,29 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 13,59 milliards d'euros pour le semestre.

La forte progression de ses résultats a permis à Schneider Electric de générer un flux de trésorerie disponible de 1,08 milliard d'euros au premier semestre, en amélioration de 12%. Au 30 juin 2021, la dette nette s'inscrivait à 7,87 milliards d'euros, contre 3,56 milliards d'euros au 31 décembre 2020. Cet écart s'explique par le paiement d'un dividende de 1,5 milliard d'euros et le décaissement d'un montant de 4 milliards d'euros pour réaliser des acquisitions.

Encouragés par ces performances, les dirigeants de Schneider Electric ont, pour la deuxième fois de l'année, relevé leurs objectifs pour l'exercice en cours. Pour 2021, Schneider Electric vise désormais une croissance organique de son Ebita ajusté comprise entre 19% et 24%, découlant d'une progression organique de son chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13%. Schneider vise une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 120 à 150 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 16,9% et 17,2%. Les objectifs avaient déjà été relevés en avril dernier.

L'industriel avait alors indiqué viser pour 2021 une croissance organique de son Ebita ajusté comprise entre 14% et 20%, découlant d'une progression organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 11%. Schneider visait également une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 90 à 130 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 16,7% et 17,1%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SCHNEIDER ELECTRIC:

http://www.schneider-electric.com/fr/about-us/investor-relations/financial-results.jsp

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)