Schneider Electric relève ses prévisions pour 2022 après un S1 supérieur aux attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a relevé jeudi ses objectifs de croissance pour son résultat opérationnel et son chiffre d'affaires pour 2022, après avoir enregistré des résultats robustes au premier semestre.

Pour 2022, Schneider Electric prévoit une hausse organique de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 11% et 15%, grâce à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 11%. Schneider Electric anticipait auparavant une hausse organique de son Ebita comprise entre 9% et 13% et une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7% à 9%.

Schneider Electric a par ailleurs maintenu sa prévision d'une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 30 à 60 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 17,7% et 18%.

Schneider Electric a relevé ses prévisions de croissance "compte tenu de la forte dynamique au premier semestre, de la robustesse" du carnet de commandes et de "l'agilité" de sa stratégie en matière de prix, a expliqué le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, cité dans un communiqué.

"Notre croissance demeure considérablement limitée par l'offre en amont de nos fournisseurs. Toutefois, nous entrevoyons un certain assouplissement au second semestre", a ajouté le dirigeant.

Ainsi, le groupe anticipe une "demande toujours forte et dynamique du marché, y compris la poursuite de la reprise dans les segments de fin de cycle" avec une "détente progressive de la chaîne logistique".

Sur le premier semestre, le résultat opérationnel (Ebita) ajusté de l'industriel est ressorti à 2,78 milliards d'euros au premier semestre, en hausse sur un an de 17,8% sur une base publiée et de 9,6% en données organiques. Dans le même temps, la marge d'exploitation (marge d'Ebita ajusté) s'est établie à 17,3%, contre 17,1% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires semestriel de Schneider s'est établi à 16,08 milliards d'euros, soit une croissance sur un an de 16,7% en données publiées et de 10,1% en données organiques.

Sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe ajusté a atteint 2,78 milliard d'euros contre 1,62 milliard d'euros au premier semestre de 2021.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 1,66 milliard d'euros, un Ebita ajusté de 2,65 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 15,56 milliards d'euros pour le semestre.

A la fin juin, Schneider Electric a réalisé des cessions représentant un montant cumulé de 1,1 milliard d'euros dans le cadre d'un programme de cessions de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à horizon fin 2022.

