Schneider Electric : remporte quatre CES 2022 Innovation Awards dans les catégories Développement durable et Maisons connectées

Ce tableau électrique domestique de nouvelle génération contrôle les besoins d'énergie des appareils connectés de manière centralisée. Grâce à des d'algorithmes d'intelligence artificielle, il transforme les maisons connectées en maisons connectées et responsables. En associant l'efficacité du tableau électrique et du logiciel Wiser, les consommateurs ont la maîtrise totale de la production, du stockage et de la distribution d'énergie de leur habitation. Le système optimise la distribution de l'énergie et peut également détecter les sources d'énergie renouvelable, en les exploitant au meilleur moment de la journée.

Le système Wiser permet aux logements de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable d'aujourd'hui et a remporté des CES 2022 Innovation Awards dans les deux catégories Développement durable et Maison connectée. Le système Wiser est un produit pionnier dans le domaine des maisons connectées durables. Moins de 10 % des propriétaires ont conscience que leur maison contribue de façon considérable au changement climatique, alors qu'une étude du Programme des Nations Unies pour l'environnement confirme que les ménages consomment 29 % de l'énergie mondiale et produisent 21 % des émissions de CO2 ainsi générées.

Rueil-Malmaison (France), le 17 décembre 2021 - Schneider Electric , leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, classé entreprise la plus durable du monde en 2021 par Corporate Knights, annonce avoir remporté quatre CES 2022 Innovation Awards dans les categories Développement durable et Maison connectée.

Le système Wiser reçoit une distinction dans les deux catégories Développement durable et Maisons connectée pour sa nouvelle définition de la gestion de l'énergie domestique et de la résilience.

Merten Ocean Plastic mis à l'honneur dans la catégorie Développement durable

Merten est un leader du marché dans les domaines de l'innovation électrique et du design. Avec le lancement de son modèle basé sur le plastique océanique et sa collaboration avec DSM, Schneider Electric façonne le développement durable de demain en étant le premier fournisseur du marché à proposer des solutions électriques domestiques fabriquées à partir de plastique océanique.

Selon les Nations Unies, plus de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, nuisant gravement à la faune et à la pêche, et causant des dommages irréversibles dans les écosystèmes. Les filets de pêche abandonnés représentent une part importante du problème et 10 % des déchets de plastique trouvés en mer. Le plastique océanique Merten aide à lutter contre ce problème et permet de promouvoir une économie circulaire par le recyclage et la réutilisation des filets de pêche récupérés. (Produit non commercialisé en France).

Les interrupteurs et prises connectés Odace Sustainable récompensés dans la catégorie Développement durable

La nouvelle gamme Odace Sustainable de Schneider Electric réunit une élégante série d'interrupteurs et de prises connectés pour la maison. Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclés provenant de supermarchés et de centres de récupération d'équipements électriques. Les déchets plastiques entrent dans une boucle d'économie circulaire par le biais d'un système de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Des matériaux mis au rebut sont ainsi transformés en produits neufs.

Avec Odace Sustainable, les consommateurs contribuent à l'élimination des plastiques à usage unique et donnent une seconde vie à des déchets. Fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés, ces nouveaux produits de Schneider Electric marquent une étape importante dans la réduction des émissions de carbone et des déchets en décharge.

YiFu Qi, Vice-président Exécutif de la division Home & Distribution chez Schneider Electric, déclare : « Le CES est un rendez-vousqui met en avant l'innovation et où nous avons la possibilité de faire avancer nos industries et la société. Nous sommes ravis de recevoir quatre CES 2022 Innovation Awards dans les deux catégories qui représentent ce que nous sommes aujourd'hui et serons demain. De la possibilité donnée aux propriétaires de contrôler eux-mêmesleur énergie avec le système Wiser, jusqu'à l'incroyable ingéniosité de Merten Ocean Plastic et la gamme Odace Sustainable, le développement durable devient avec nous une réalité dans le monde entier et nous concrétisons notre vision de maisons connectées durables. »

