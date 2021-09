Schneider Electric : s'engage pour la préservation de la biodiversité et la protection de la nature à l'occasion du Congrès mondial de l'UICN

En mai 2021, Schneider a publié ses engagements en faveur de la biodiversité pour atteindre le zéro perte de biodiversité dans ses activités directes d'ici 2030. Ces actions sont prises dans le cadre de l'initiative Act4nature International , une alliance d'entreprises internationales, d'ONG, d'universités et d'institutions publiques dont l'objectif est d'accélérer les actions en faveur de la nature. Schneider Electric est également membre du Science-Based Targets Network for Nature (Réseau des objectifs

Schneider Electric a été la première entreprise au monde à publier l'empreinte de l'ensemble de sa chaîne de valeur sur la biodiversité à l'aide de l'outil « Global Biodiversity Score » développé par CDC Biodiversité . Cette démarche lui assure d'avoir aujourd'hui la capacité de se fixer des objectifs clairs pour maîtriser son impact direct et indirect sur la biodiversité. La mise en œuvre globale de ses initiatives de conservation est suivie dans le cadre de son programme interne Schneider Sustainability Essentials 2021-2025.Lors de la dernière Journée Mondiale de l'Environnement , plus de 300 sites Schneider Electric dans le monde entier participaient à des initiatives pour la restauration des écosystèmes. Au Royaume-Uni,le site Schneider de Scarborough, produisant des équipements et des transformateurs électriques, collabore de manière active avec le conseil municipal de la ville et des experts en biodiversité pour étudier un réaménagement du terrain adjacent à son usine afin d'attirer la faune, de valoriser les espèces indigènes et de créer un espace de bien-êtrepour ses collaborateurs riche en biodiversité. En France, le site Schneider Electric de Chartres de Bretagne travaille en étroite collaboration avec des ONG pour permettre aux collaborateurs de s'impliquer dans la préservation de la faune locale.

Schneider Electric, désignée entreprise la plus durable au monde par l'indice Global 100 de Corporate Knights en janvier 2021, est depuis longtemps engagée à accompagner les entreprises dans leur démarche de circularité, de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique grâce à des actions liées et interdépendantes pour garantir un futur positif pour la nature.

Le Congrès de l'UICN marque une étape importante dans le domaine de l'environnement, à l'approche des conférences des Nations Unies sur la biodiversité et le changement climatique qui se tiendront respectivement à Kunming et à Glasgow dans les mois à venir. Il rassemble acteurs privés et publics pour agir face aux défis les plus urgents en matière d'environnement et de développement durable.

Communiqué de presse

fondés sur la science en faveur de la nature), activement impliqué dans la mise en œuvre de stratégies et de plans d'action en faveur de la biodiversité.

Notre programme de développement durable allie action climatique, préservation des ressources naturelles et économie circulaire sur l'ensemble des activités dans le monde, en engageant notre écosystème élargi de partenaires et d'experts, déclare Olivier Blum, Directeur général de la stratégie et du développement durable de Schneider Electric. Cet engagement, qui repose sur des objectifs scientifiquement fondés, sur la recherche et qui vise à l'exemplarité, doit accélérer le changement. »

Parmi les récentes initiatives de Schneider Electric figurent une collaboration avec la Fondation Ellen MacArthur, axée sur la manière dont l'économie circulaire permet aux entreprises de réduire la perte de biodiversité au niveau global, et le lancement de l'initiative « 100 Days of Possibility» (100 jours d'opportunités) avec le Global Footprint Network, qui vise à présenter des solutions telles que des réseaux électriques 100 % renouvelables, des maisons intelligentes et la réduction du gaspillage des ressources naturelles. Schneider Electric a signé le Pacte plastiques européenlors de son lancement en mars 2020.

Pendant le Congrès de l'UICN, la Fondation Schneider Electric, sous l'égide de la Fondation de France, accompagnera l'exposition et les ateliers créatifs d'Art of Change 21pour sensibiliser le public à l'urgence climatique. Des représentants de Schneider Electric participeront également à des tables rondes.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

Découvrez Life is On Suivez-noussur :

Hashtags : #LifeIsOn #DéveloppementDurable #ESG #OurImpact

Page | 2

Relations médias Schneider Electric - Andrée Clar, andree.clar@se.com- +33 (0)6 85 81 08 78