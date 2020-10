Schneider Electric : simplifier la maintenance avec TeSys

07/10/2020 | 10:51

Schneider Electric annonce ce mercredi le lancement de ' TeSys island ', un système numérique de gestion des départs moteurs qui permet de rendre les machines plus intelligentes, de réduire les coupures et les pannes et d'atteindre une meilleure productivité.



TeSys island permet aussi de simplifier la maintenance des machines grâce à la récupération de données.



Le système offre en effet aux utilisateurs un accès facile, sécurisé et à distance aux données d'application prédictives et préventives, conduisant à des diagnostics et à une maintenance précoces.





