Schneider : confirme avoir présenté une offre ferme sur Aveva

Schneider Electric confirme avoir présenté une offre ferme d'achat pour les actions Aveva.



Le prix de l'offre présentée est de 3 100 pence par action en numéraire. Le groupe s'est engagé de maintenir l'autonomie opérationnelle et de l'agnosticité technologique d'Aveva au travers d'une gouvernance et d'une politique de rétribution adaptées.



Le groupe va mettre en oeuvre une accélération de la stratégie de croissance de l'activité logiciels. Il souhaite accélérer la transition d'Aveva vers le modèle d'abonnement Cloud hybride industriel (' industrial hybrid cloud-based subscription ') privilégiant la création de valeur pour ses clients.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.