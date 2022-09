Schneider lance son offre pour prendre le contrôle total d'Aveva

PARIS, 21 septembre (Reuters) - Schneider Electric a annoncé mercredi lancer une offre à 31 livres par action pour acquérir les quelque 41% du capital d'Aveva qu'il ne détient pas encore, valorisant la société britannique à environ 9,48 milliards de livres (10,85 milliards d'euros).

À la Bourse de Paris, le titre Schneider perd 2,3% à l'ouverture du marché, accusant l'une des plus fortes baisses du CAC 40. À Londres, l'action Aveva gagne 2%.

Le groupe français avait annoncé fin août envisager de prendre le contrôle total d'Aveva, ce qui avait alors fait bondir en Bourse le titre du fournisseur britannique de logiciels industriels.

Schneider Electric, dont les activités couvrent les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle, détient presque 60% du capital d'Aveva depuis 2017. Le groupe français avait alors payé trois milliards de livres pour cette part majoritaire de la société qui développe des produits utilisés pour concevoir et gérer les plates-formes pétrolières, les navires et les usines chimiques.

Dans un communiqué, Schneider a déclaré que tout acompte sur dividende allant jusqu'à 13 pence par action Aveva serait toujours payé aux actionnaires d'Aveva sans aucune réduction du prix d'offre proposé.

Le groupe français a ajouté qu'il souhaite qu'Aveva demeure une entité juridique distincte avec son propre conseil d'administration.

En vertu de la législation britannique sur les fusions et acquisitions, Schneider avait jusqu'à ce mercredi pour dire s'il avait ou non l'intention de soumettre une offre.

La chaîne Sky News avait rapporté il y a une semaine que les conseils d'administration des deux sociétés discutaient autour d'un prix de plus de 30 livres par action Aveva. (Rédigé par Matthieu Protard et Elena Vardon, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)