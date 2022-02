Schneider publie des résultats 2021 records et compte faire encore mieux en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a annoncé jeudi viser une progression de ses principaux indicateurs financiers cette année, alors que son chiffre d'affaires, son taux de rentabilité et son bénéfice net ont atteint des niveaux records l'an passé.

Pour 2022, Schneider Electric prévoit une hausse organique de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 9% et 13%, grâce à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9%. Schneider Electric vise ainsi une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 30 à 60 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 17,6% et 17,9%.

Schneider Electric a par ailleurs confirmé ses perspectives pour les prochaines années. Entre 2022 et 2024, l'équipementier électrique vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8% en moyenne, ainsi qu'une amélioration de 30 à 70 points de base de sa marge d'Ebita ajusté. A long terme, le groupe vise une croissance organique de ses ventes de 5% sur l'ensemble du cycle économique.

En 2021, le résultat net du groupe s'est inscrit à 3,2 milliards d'euros, en amélioration de 51% par rapport à 2020. Le résultat net ajusté, qui exclut certaines charges exceptionnelles, a augmenté de 30% en données publiées et de 31,3% en données organiques, à 3,4 milliards d'euros.

L'Ebita ajusté de l'industriel est ressorti à 5 milliards d'euros l'année dernière, en hausse de 27% sur une base publiée et de 23,2% en données organiques. La marge d'exploitation s'est établie à 17,3%, contre 15,6% 2020, reflétant une progression de 140 points de base sur une base organique.

Le chiffre d'affaires de Schneider Electric s'est établi à 28,91 milliards d'euros en 2021, en hausse de 14,9% en données publiées et de 12,7% en données organiques.

"Notre chiffre d'affaires, notre marge brute, notre Ebita ajusté et notre résultat net sont à leurs plus hauts niveaux et enregistrent tous une très forte progression par rapport à l'année dernière", a commenté Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider, cité dans un communiqué.

Les résultats 2021 du groupe sont toutefois globalement conformes aux attentes des dirigeants. Schneider Electric prévoyait pour 2021 une progression organique de son chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et une marge d'Ebita ajusté en croissance organique de 120 à 150 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 16,9% et 17,2%.

En revanche, les comptes du dernier exercice sont supérieurs aux prévisions des intermédiaires financiers. Selon le consensus établi par Factset, les analystes prévoyaient en moyenne pour 2021 un chiffre d'affaires de 28,76 milliards d'euros et un Ebita ajusté de 4,81 milliards d'euros, représentant 16,7% des ventes.

Forts de ces performances, les dirigeants de Schneider Electric proposeront de verser un dividende de 2,90 euros par action au titre des résultats de 2021, soit une augmentation de 12% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2020. Ce versement sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 5 mai prochain.

Schneider compte par ailleurs poursuivre l'exécution de son programme de rachat d'actions cette année. Sous réserve de l'approbation des actionnaires le 5 mai de porter le plafond du prix d'achat à 250 euros par action, contre 150 euros par action actuellement, le groupe rachètera pour 0,9 milliard à 1,4 milliard d'euros de ses propres titres cette année.

