Schneider : une nouvelle solution de recharge de VE

Schneider Electric a annoncé le lancement d'une nouvelle solution de recharge de voiture électrique (VE). Le groupe lance EcoStruxure for eMobility in Buildings, une solution de charge de bout en bout pour une mobilité durable tout électrique.



' Les bâtiments vont jouer un rôle déterminant dans l'électrification des transports dans le monde. D'ici 2030, environ 70 % de la recharge des VE se fera dans des bâtiments commerciaux, industriels et multifamiliaux ' indique le groupe.



EcoStruxure for eMobility offre des capacités de gestion de l'énergie pour répondre à l'augmentation de la demande en électricité résultant de cette évolution.



EcoStruxure for eMobility in buildings élargit sa gamme de solutions avec le nouveau chargeur connecté de 3ème génération - EVlink Pro AC



'Au fur et à mesure que les VE s'imposent sur le marché automobile, les bâtiments assumeront une part plus importante de la charge. Lorsque les VE deviendront le mode de transport dominant, les gens ne s'arrêteront pas pour recharger leur véhicule, ils le feront là où ils s'arrêtent. Nous rechargerons à la maison mais aussi dans des lieux de destination comme les bureaux, les magasins, les restaurants, les parkings, les écoles, les hôpitaux, les cinémas, etc. ' indique le groupe.



