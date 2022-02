Transformation numérique : L'Universal Automation peut-elle redonner une...

Plus de 70 % des employés admettent que leur travail définit le sens de leur vie. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'ingénieurs industriels - essentiels à notre capacité, en tant que société, à débloquer le développement durable - jusqu'à 50 % de leur temps et de leurs efforts peuvent être consacrés à lutter contre des équipements de fabrication et de production hérités ou verrouillés par les fournisseurs. Pendant ce temps, les ingénieurs auraient pu innover, créer de la valeur, améliorer l'efficacité, favoriser une croissance durable et soutenir une relance verte. Au minimum, ils auraient tout simplement pu passer plus de temps de qualité avec leurs proches.

À notre époque, la technologie ne devrait pas punir les personnes et les organisations qui l'utilisent. Elle devrait permettre et renforcer les équipes agiles, en leur insufflant un sens renouvelé de leur mission. Je pense que l'Universal Automation - des systèmes industriels ouverts et centrés sur le logiciel - peut résoudre ce problème pour l'industrie, en permettant une fabrication plus intelligente et plus durable, plus rapidement.

Si les 12 derniers mois nous ont appris quelque chose, c'est que le changement peut être inattendu et durable. Si les acteurs industriels ne sont peut-être plus en mesure de prédire l'avenir, les technologies modernes fondées sur les principes d'interopérabilité et d'Universal Automation peuvent leur donner les outils nécessaires pour réagir rapidement aux fluctuations de la demande du marché et aux changements dans les environnements de production. Elles peuvent également améliorer la circularité, réduire les déchets et prolonger la durée de vie du matériel. L'industrie doit encore débloquer des gains d'efficacité clés, estimés entre 30 milliards de dollars par an selon l'ARC, et 100 milliards de dollars en valeur selon une estimation de McKinsey. Mais cela ne sera possible que si l'industrie se transforme et adopte la collaboration numérique à grande échelle.

Comment cela pourrait-il être possible alors que nous entendons parler de multiples percées dans l'apprentissage automatique, la réalité augmentée, l'analyse en temps réel et l'IIoT, qui sont très prometteurs pour les entreprises industrielles et les fabricants afin de répondre aux exigences du monde agile et numérique d'aujourd'hui ? En réalité, l'industrie est toujours freinée par le verrouillage des fournisseurs, une collaboration limitée entre machines et une capacité limitée à intégrer les meilleures technologies.

Ces mêmes contraintes l'empêchent de réaliser un nouvel objectif : devenir une voie d'accès à un avenir net zéro grâce à une fabrication durable à faible impact, neutre en carbone, et à des produits et solutions de pointe. Alors que nous nous efforçons de nous remettre de l'impact de la pandémie, d'améliorer la productivité et de mener des programmes durables, l'industrie a une occasion en or de devenir le pilier central d'une reprise économique mondiale verte.

La fragmentation et l'isolement empêchent les acteurs industriels d'avancer à leur rythme pour répondre à l'évolution rapide des conditions du marché ou réduire considérablement leur empreinte carbone. L'industrie est actuellement responsable de près d'un tiers (32 %) des émissions mondiales. Si le statu quo est maintenu, l'industrie ne pourra pas passer à des modèles durables. Une collaboration industrielle à grande échelle est nécessaire. Ce n'est qu'à cette condition que les talents d'ingénieurs de haut niveau pourront être comblés, que la promesse de la quatrième révolution industrielle et que l'objectif des industries du futur pourront être réalisés.

Je pense qu'une approche normalisée de l'automatisation industrielle est la solution. La norme IEC61499 existante fournit déjà la base de l'intégration et de la collaboration. La normalisation et la séparation des cycles de vie du matériel et des logiciels ont joué un rôle essentiel dans la croissance et le succès du secteur informatique. Aujourd'hui, le téléchargement de mises à jour logicielles en temps réel sur nos ordinateurs et nos téléphones intelligents est devenu une seconde nature. Tesla a été le premier à adopter une approche similaire pour ses véhicules, avec des mises à jour logicielles régulièrement disponibles pour optimiser et améliorer les performances.

Avec l'Universal Automation - pour la première fois - ce rêve est à portée de main pour les machines industrielles. La capacité de normalisation permettra aux ingénieurs de gagner du temps et de recentrer leurs priorités sur l'innovation plutôt que sur le dépannage. Elle contribuera également à rendre les opérations industrielles plus efficaces en termes de coûts et d'énergie et à prolonger la durée de vie du matériel, ce qui débloquera une croissance durable tout en protégeant la planète.

La nouvelle technologie d'Universal Automation centrée sur le logiciel porte déjà ses fruits pour les segments en évolution rapide des entreprises de biens de consommation emballés, de l'industrie pharmaceutique et de la logistique, notamment des sociétés comme GEA et Master Systèmes.

Comme le logiciel est découplé du matériel, il est plus facile et plus rentable de modifier la ligne de transport pour l'adapter à l'évolution des exigences de flux. En cas de problème, l'Universal Automation est capable de localiser la cause de la panne et de la résoudre quatre fois plus rapidement. Et avec 45 % de produits en moins sur la ligne d'erreur lorsqu'il s'agit d'entreprises de biens de consommation emballés, les travailleurs et les consommateurs sont tous gagnants.

Il peut y avoir une résistance à la normalisation. Mais les machines industrielles ne s'épanouissent pas dans l'individualité. C'est même tout le contraire. Leur objectif est de faire partie d'un ensemble plus vaste, en travaillant en harmonie dans tout l'environnement opérationnel. À l'époque, la normalisation des filetages de vis a révolutionné le secteur de la fabrication, car elle permettait de fabriquer et de réparer des machines à l'aide d'une vis standard plutôt que sur mesure. C'était l'un des premiers grands exploits de la normalisation industrielle, sur lequel le monde moderne s'est appuyé. Imaginez ce que nous pourrions réaliser en normalisant les plates-formes sur lesquelles fonctionnent les solutions logicielles dans nos usines aujourd'hui ?

L'Universal Automation aidera les ingénieurs à réaliser tout leur potentiel et insufflera à l'industrie un nouveau sens de l'objectif, tout en donnant aux fabricants - en particulier ceux qui ont lutté pendant la pandémie - un nouveau souffle.

Nous devons veiller à ce que l'écologie et le progrès ne soient plus aux antipodes l'un de l'autre, l'industrie devenant l'une des pierres angulaires d'une reprise verte. Tout cela, et bien plus encore, sera possible grâce à l'innovation industrielle, en s'appuyant sur les avancées des systèmes de fabrication durable unifiés, facilement interopérables et basés sur des normes.

Traduit de l'anglais depuis Digital Transformation: Can Universal Automation Offer Industry A Renewed Sense Of Purpose?