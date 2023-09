Schneider National, Inc. est une société holding. La société est un fournisseur de solutions de transport de surface et de logistique en Amérique du Nord. La société opère à travers trois segments : le transport de lots complets, l'intermodalité et la logistique : Le transport de lots complets, le transport intermodal et la logistique. Le secteur du transport de lots complets comprend le transport routier de fret par le biais de remorques sèches, en vrac, à température contrôlée et plates-formes, dans des configurations en réseau ou dédiées. Le segment intermodal consiste en un service de conteneurs porte-à-porte sur wagons plats par le biais d'une combinaison de transport ferroviaire et de transport par remorque, en association avec ses fournisseurs ferroviaires. Le segment logistique comprend le courtage de fret léger, la chaîne d'approvisionnement, l'entreposage et les services d'importation et d'exportation. La société propose des services de transport de lots complets, des services intermodaux et des services logistiques à une clientèle diversifiée sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Mexique.

Secteur Frêt au sol et logistique