Radius Recycling, anciennement Schnitzer Steel Industries, Inc. est un fabricant et un exportateur de produits métalliques recyclés. L'entreprise livre des métaux recyclés à des clients nationaux et internationaux et fabrique des produits finis en acier à faibles émissions de carbone. L'entreprise opère à l'intersection de la récupération, de la réutilisation, du recyclage et de la fabrication de métaux. La société exploite également un service de recyclage par des tiers (3PR), qui augmente les taux de recyclage et soutient les efforts de développement durable des détaillants et des fabricants américains. La société exploite des installations de recyclage de ferraille dans 25 États, dans l'ouest du Canada et à Porto Rico, ainsi que 50 magasins de récupération et de vente au détail de pièces automobiles et son aciérie à four électrique à arc (EAF) de Portland. Les activités de fabrication d'acier de la société produisent des produits finis en acier, notamment des barres d'armature, du fil machine et d'autres produits spécialisés. La société possède sept installations d'exportation en eau profonde situées sur les côtes Est et Ouest, ainsi qu'à Hawaï et à Porto Rico.

Secteur Acier