Scholastic Corporation est un éditeur et un distributeur de livres pour enfants. La société exerce ses activités dans trois secteurs : L'édition et la distribution de livres pour enfants, les solutions éducatives et le secteur international. Le secteur de l'édition et de la distribution de livres pour enfants fonctionne comme une entreprise intégrée, qui comprend la publication et la distribution de livres pour enfants, de livres électroniques, de médias et de produits interactifs aux États-Unis par l'intermédiaire de ses clubs de lecture et de ses foires du livre, dans ses circuits scolaires et par le biais du circuit commercial. Le segment des solutions éducatives comprend la publication et la distribution aux écoles et aux bibliothèques de livres pour enfants, de magazines scolaires, de matériel et de programmes scolaires complémentaires et de base imprimés et numériques et de services de soutien connexes, ainsi que de produits de référence et de non-fiction imprimés et en ligne pour les classes allant de la maternelle à la douzième année aux États-Unis. Le segment international comprend la publication et la distribution de produits et de services en dehors des États-Unis.

Secteur Edition