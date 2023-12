FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions du nouveau venu en Bourse, Schott Pharma, feront bientôt partie du SDax. Le fabricant de seringues et d'ampoules sera intégré dès lundi 18 décembre, avec la société de participation Mutares et le fabricant de pompes et de robinetterie KSB, dans l'indice des petites valeurs situé en dessous du MDax. C'est ce qu'a annoncé mardi soir Stoxx Ltd, la filiale de la Bourse allemande.

Pour ces trois-là, la mère de Xing New Work, le prestataire de services de sécurité informatique Secunet et le fournisseur de jeux de hasard Zeal Network doivent alors être éliminés. Dans l'indice directeur Dax, en revanche, rien ne change.

De plus, on assiste à des échanges de places entre entreprises en dessous du Dax. Ainsi, le spécialiste de l'immobilier Aroundtown, le fabricant de wafers Siltronic ainsi que le fabricant d'installations d'embouteillage et d'emballage Krones yDE0006335003> passeront du SDax au MDax pour les valeurs moyennes. En revanche, le groupe de télévision ProSiebenSat.1, le constructeur de machines et d'installations Dürr ainsi que le recycleur industriel Befesa doivent céder leur place et descendre dans le SDax.

De tels changements sont surtout importants pour les fonds qui répliquent les indices en termes réels (ETF à réplication physique). Il faut alors procéder à un rééquilibrage en conséquence, ce qui peut avoir une influence sur le cours des actions./ck/ngu/bek