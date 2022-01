SCHOTT : 450 millions d'euros pour répondre à la demande en flacons de vaccins

Schott, le fabricant allemand de verres médicaux et spéciaux, annonce augmenter ses dépenses cette année. Il va investir 450 millions d'euros pour répondre à la demande croissante pour ses produits, notamment les seringues et les flacons de vaccins Covid. La société a enregistré 2,52 milliards d'euros de chiffre d'affaires 2021, en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente et son bénéfice net a pris 45%.

