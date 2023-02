L'investissement de Schroder British's Mintec achète AgriBriefing pour le plus grand PRA

(Alliance News) - Schroder British Opportunities Trust PLC a déclaré vendredi que l'un de ses investissements en private equity, Mintec Ltd, a acheté AgriBriefing Ltd pour un prix non divulgué.

Mintec est un fournisseur de données sur les prix, d'analyses et de prévisions pour l'agroalimentaire basé à Bourne End, en Angleterre, tandis qu'Agribriefing est une société basée à Londres qui se spécialise dans les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires grâce à ses produits et à ses données exclusives.

Mintec a racheté AgriBriefing pour créer la plus grande agence d'information sur les prix et le plus grand fournisseur d'informations mondiales dans le domaine de l'agroalimentaire. Le portefeuille combiné comprendra des actifs de données couvrant 650 matières premières à travers 21 000 séries temporelles, y compris des indices de référence au niveau mondial.

Schroder n'a pas précisé les détails financiers de l'acquisition.

"Nous sommes ravis de l'annonce de cette acquisition qui établira le plus grand PRA au monde axé sur l'agroalimentaire. L'entreprise combinée a un potentiel de croissance future considérable, rendu possible par ses actifs de données inégalés, sa portée géographique élargie et sa capacité accrue à servir ses clients", ont déclaré les gestionnaires de portefeuille Tim Creed et Rory Bateman.

À midi, les actions de Schroder British se négociaient en baisse de 2,0 % à 67,60 pence chacune à Londres.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

