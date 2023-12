Schroder BSC Social Impact Trust - société d'investissement axée sur l'impact social positif ainsi que sur la croissance du capital et les revenus à long terme - annonce un investissement par emprunt de 3,6 millions de livres sterling dans Community Energy Together Ltd, une société de projet d'énergie renouvelable communautaire, qui contribuera à la " transition juste vers le net zéro ". Explique que l'investissement en dette est un prêt junior direct à CETL. Le prêt a une durée de cinq ans et est assorti d'un coupon fixe de 7 % par an, plus des intérêts en nature de 1,5 % par an de la première à la troisième année et de 2,5 % de la quatrième à la cinquième année.

Cours actuel de l'action : 88,50 pence, en hausse de 0,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,3

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

