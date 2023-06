(Alliance News) - Schroder European Real Estate Investment Trust PLC a annoncé mercredi que sa valeur d'actif net avait chuté et qu'il allait réévaluer son prochain dividende intérimaire en raison des perturbations économiques.

L'investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg a déclaré que sa valeur d'actif net par action au 31 mars était en baisse de 6,0 % à 132,4 centimes d'euro par action, par rapport à 140,8 centimes au 30 septembre, à la fin de son exercice financier.

Le rendement total de la valeur nette d'inventaire de Schroder European pour les six mois se terminant le 31 mars était négatif de 4,7 %, contre un rendement positif de 5,5 % pour la même période de l'année précédente.

La société a déclaré que ce résultat était basé sur une perte IFRS de 8,7 millions d'euros, contre un bénéfice de 10,9 millions d'euros l'année précédente, en raison d'un changement de rendement vers l'extérieur à l'échelle du marché dû à des augmentations de taux d'intérêt.

La société a déclaré que la valeur de l'immobilier commercial avait chuté au Royaume-Uni et en Europe en raison des perturbations politiques et économiques, de l'évaluation des risques par les investisseurs et de la disponibilité et du coût du financement.

"Malgré les vents contraires de l'économie, le conseil d'administration est satisfait de la répartition du portefeuille par secteur et par ville gagnante, de la bonne perception des loyers et des caractéristiques d'indexation qui, avec l'expertise de la direction en matière de gestion d'actifs, ont renforcé la résistance de l'évaluation", a déclaré Julian Berney, le président du conseil d'administration.

La société a enregistré une perte avant impôts de 8,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 12,7 millions d'euros l'année précédente, tandis que le revenu locatif net a augmenté à 6,9 millions d'euros, contre 5,8 millions d'euros l'année précédente.

La valeur du portefeuille immobilier de la société a augmenté de 4,4 % pour atteindre 220,2 millions d'euros au 31 mars, contre 211,0 millions d'euros à la même date l'année précédente.

La société a déclaré un deuxième dividende intérimaire de 1,85 cents par action, avec un dividende total pour le semestre de 3,7 cents, soit une baisse de 44% par rapport au dividende total intérimaire de 6,6 cents de l'année dernière.

Schroder a annoncé qu'il rebasait le dividende. L'objectif trimestriel de dividende minimum sera ramené à 1,48 centime d'euro par action et par trimestre, soit 80 % du niveau actuel, à partir du troisième dividende intérimaire payable en octobre.

"Cela permettra à la direction d'être plus patiente dans le déploiement des réserves de trésorerie vers des opportunités d'investissement attrayantes qui sont susceptibles de se présenter, tout en permettant le paiement immédiat d'un dividende entièrement couvert", a expliqué Schroder.

Schroder a déclaré que les perspectives de l'économie européenne s'améliorent et que les craintes de récession s'estompent, avec des prévisions de croissance économique modeste pendant un certain temps en raison de politiques économiques plus strictes visant à réduire l'inflation.

"Nous prévoyons de nouvelles baisses des valorisations, car les investisseurs sont confrontés à des dilemmes de refinancement, à des risques de durabilité et à une réévaluation du coût du capital par les investisseurs en actions", a déclaré M. Berney, président du conseil d'administration.

"Grâce à la solidité de notre bilan, à nos actifs sous-jacents et aux régions de croissance auxquelles nous sommes exposés, nous pensons que nous sommes bien placés pour gérer ces risques".

Les actions de Schroder European Real Estate étaient en baisse de 3,8 % à 86,20 pence à Londres mercredi matin. A Johannesburg, le titre était en hausse de 5,9% à 20,13 ZAR.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

