La valeur des biens immobiliers de Schroder European Real Estate en légère baisse

Schroder European Real Estate Investment Trust PLC - investit dans l'immobilier commercial en Europe continentale - Le portefeuille immobilier direct est évalué de manière indépendante à 211,5 millions d'euros au 31 décembre, soit une baisse de 3,3 % par rapport aux 218,7 millions d'euros du 30 septembre.

Avec 100 % des baux du portefeuille soumis à l'indexation, la hausse de l'inflation commence à contribuer à la croissance des loyers et atténuera de plus en plus la poursuite de la baisse de valeur, indique le groupe. Sur la base des valeurs du 31 décembre et suite au récent refinancement du prêt Hambourg/Stuttgart, le ratio prêt/valeur du portefeuille est d'environ 32 % sur la base de la valeur brute des actifs et de 22 % net des liquidités, indique la fiducie.

Cours actuel de l'action à Londres : 83,48 pence, en hausse de 0,6% le mardi

Variation sur 12 mois : baisse de 24%.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 17,00 ZAR, en baisse de 2,9%.

Variation sur 12 mois : baisse de 25%.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.