Schroder European Real Estate Investment Trust PLC - Investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg - Déclare que le portefeuille immobilier direct a été évalué de manière indépendante à 214,1 millions d'euros au 30 septembre, soit une baisse de 2,1 % par rapport aux 218,7 millions d'euros au 30 septembre 2022. La valeur de l'immobilier à périmètre constant a diminué de 1,9 % par rapport aux 218,4 millions d'euros au 30 juin 2023. Elle indique que la valorisation est due à la poursuite du mouvement de baisse des rendements et à la hausse des taux d'intérêt qui ont affecté le sentiment des investisseurs. Schroder European Real Estate indique qu'il reste bien positionné avec d'importantes réserves de trésorerie et qu'il examine certaines initiatives de dépenses d'investissement axées sur le développement durable dans le portefeuille, ce qui devrait optimiser la croissance des bénéfices et la liquidité des actifs.

Cours de l'action à Londres : 68,40 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

Cours de l'action à Johannesburg : 16,90 ZAR

Variation sur 12 mois : en légère baisse

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

