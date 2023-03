Schroder European Real Estate achète un site néerlandais pour 11 millions d'euros

(Alliance News) - Schroder European Real Estate Investment Trust PLC a déclaré lundi avoir acheté un entrepôt industriel en pleine propriété aux Pays-Bas pour 11 millions d'euros.

L'achat par la société d'investissement axée sur l'Europe reflète un rendement initial net de 5,6 %.

La propriété de 9 115 mètres carrés est entièrement louée à WA Schuurman Beheer BV, un spécialiste de l'ingénierie électrique et des énergies renouvelables. Le bail triple net de 20 ans, avec une pause à 15 ans, bénéficie d'une indexation annuelle.

"Nous continuons à faire preuve de patience dans notre stratégie d'investissement, mais il s'agit d'une occasion rare d'acquérir un actif hautement durable avec un profil de revenu solide et visible qui améliore la pondération sectorielle de la société, la durée moyenne des baux non expirés et la solidité du crédit", a déclaré Jeff O'Dwyer, gestionnaire de fonds chez Schroder Capital Real Estate.

Les actions de Schroder European Real Estate s'échangeaient 1,0 % de moins à 81,80 pence l'unité à Londres lundi matin.

