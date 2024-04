Schroder European Real Estate Investment Trust PLC - Investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg - Complète le refinancement d'un prêt de 8,6 millions d'euros avec le prêteur existant Saar LB, garanti par son investissement logistique à Rennes. La nouvelle facilité de cinq ans est basée sur une marge de 1,6 %, une légère augmentation par rapport à la marge existante de 1,4 %, et doit expirer le 26 mars 2029. Avec cette nouvelle facilité, la dette de la société envers des tiers s'élève à 82,5 millions d'euros répartis sur sept facilités de crédit. Raphael Berdot, gestionnaire principal des investissements pour la France chez Schroder Real Estate Investment Management Ltd, déclare : "L'appétit des prêteurs pour une logistique bien située et de qualité institutionnelle reste fort. Avec des marges compétitives et des taux de swap en baisse, le coût global de la dette reste relutif par rapport au rendement actuel de la valorisation de l'actif d'environ 6 %."

Cours de l'action à Johannesburg : 15,29 ZAR

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Cours de l'action à Londres : 62,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 24

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.